Spediva a Padova chili di droga Un riminese tra i trafficanti presi

C’era anche un 34enne riminese, secondo le accuse, nell’articolata piramide dello spaccio smantellata ieri da una maxi operazione antidroga condotta dalla Squadra mobile di Padova, coordinata dalla Procura veneta, coadiuvata dai colleghi dei territori del Nord Italia in cui si è svolta l’indagine, tra cui, appunto, Rimini. Il 34enne, con precedenti specifici e difeso dall’avvocato di fiducia Giuliano Renzi, è stato infatti destinatario ieri della misura dell’obbligo di dimora con prescrizione di non uscire in orari serali-notturni, dopo che il suo nome è finito in un registro degli indagati con altre 17 persone, per le quali sono state disposte dal gip di Padova 3 custodie cautelari in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 12 altri obblighi di dimora con prescrizioni.

La maxi operazione ha preso origine da un’attività investigativa svolta dalla Squadra mobile padovana a partire dalle figure di due 33enni italiani di Abano Terme e Tarvisio, intercettati nel gennaio del 2021 in una serie di conversazioni inerenti la negoziazione di un chilo di cocaina. Da qui è partito un fitto lavoro di ricostruzioni da parte degli agenti della polizia, che ha portato a individuare altri due soggetti, un 42enne di Fiesso d’Artico e un 38enne albanese dimorante a Rubano che si dicevano in grado di far fronte alle richieste di rifornimenti dei due italiani. Un quadro apicale entro i cui limiti il 42enne di Fiesso d’Artico e il socio 38enne erano in grado di movimentare grandi quantitativi di stupefacente, con trattative anche in centro America. Ma le transazioni non guardavano solo oltreoceano, bensì anche verso la Riviera. Ed è stato proprio a Rimini, nell’ottobre del 2021 che la Squadra mobile ha acquisito elementi relativi all’invio verso Padova di altri importanti quantitativi di droga. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori infatti il 34enne riminese avrebbe agito in coppia con un 45enne salernitano, ma proveniente da Ibiza, che con il 42enne di Fiesso d’Artico intratteneva un rapporto personale, tanto da essere ospitato anche nell’abitazione del 42enne, e che a Rimini aveva il ruolo di sovrintendere le operazioni di spedizione dello stupefacente.

Con questo assetto la coppia avrebbe quindi organizzato la spedizione tramite corriere di un pacco contenente poco meno di un chilo di marijuana, quantitativo facente parte di un carico complessivo maggiore che gli investigatori hanno quantificato in 28 chili totali, successivamente custoditi a Padova. Tuttavia, a causa di una segnalazione da parte del corriere stesso, è stato possibile alla polizia intercettare il pacco e sequestrare il contenuto, con successiva denuncia del destinatario. Ma a fronte degli imprevisti, il 45enne salernitano, secondo le ricostruzioni, avrebbe cercato di organizzare comunque il trasporto a Padova dei 28 chili totali attraverso un 56enne di Lamporecchio, a sua volta però scoperto e arrestato nel novembre del 2021, con quasi 5 chili di marijuana. In totale, l’operazione ha permesso di accertare la movimentazione di 109 chili di droga, 47 dei quali sequestrati, per un valore sul mercato di 7 milioni. Inoltre, tre degli indagati sono accusati di tentato omicidio e porto illegale di armi da fuoco, in relazione ad una sparatoria che sarebbe avvenuta ad Ibiza nel giugno del 2021.

Francesco Zuppiroli