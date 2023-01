Spedizione da Rimini a Milano per rapinare una escort russa In carcere due malviventi dell’Est

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, erano partiti da Riccione e Rimini - città in cui abitano - per raggiungere Milano. Lì, lo scorso giugno, avevano rapinato, picchiato e sequestrato una escort russa, fingendosi clienti, e minacciato la vittima dicendole che, se avesse presentato denuncia e se non avesse immediatamente lasciato l’Italia, avrebbero "ucciso i suoi familiari" per mezzo di loro complici in Russia. Il gip di Milano Guido Salvini ha quindi disposto il carcere per un russo e un georgiano (con precedenti specifici), residenti rispettivamente a Riccione e Rimini. Il russo, con una utenza telefonica attivata per l’occasione, aveva contattato la escort: si era accomodato a casa sua e, accertatosi che non c’era nessun altro, aveva detto di non voler più avere un rapporto ed era entrato il complice.

La donna era stata picchiata e i due avevano cercato di soffocare le sue urla con un cuscino: poi l’avevano legata con del nastro adesivo, rubando ciò che di valore c’era in casa. Ingente il bottino: 4mila euro in contanti, due anelli in oro dal valore di 20mila euro, un portafogli e un orologio Apple. A quanto pare, i malviventi avevano scelto con cura la loro vittima. In quanto, come si legge nell’ordinanza del gip, "nell’ottica degli aggressori avrebbe forse coltivato più di una riserva prima di rivolgersi alle istituzioni spesso inclini al pregiudizio suscitato dalla condizione di straniera e di escort". Poche ore dopo aver commesso il fatto, con la scheda telefonica della vittima, avevano contattato sua sorella rinnovando le minacce. Le indagini tecniche della scientifica e anche sui profili social dei due hanno consentito di individuarli. Da qui l’ordine di arresto per rapina pluriaggravata. Il giudice precisa che "non avendo la vittima sporto querela e considerata la ‘riforma Cartabia recentemente entrata in vigore, gli ulteriori reati di violenza privata e sequestro di persona che potrebbero essere ravvisabili nella vicenda sono allo stato da considerarsi non perseguibili per carenza di condizione di procedibilità".