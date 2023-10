Spedizione in Alsazia per attirare turisti con la gastronomia

La stagione balneare è conclusa da poco, e qualche isolato bagnante prende ancora il sole in spiaggia, seppure ’circondato’ dalle ruspe, ed è in partenza la campagna promozionale per la stagione del 2024. Anche quest’anno una nutrita task-force di operatori turistici di Bellaria Igea Marina andrà a prendere per la gola (con ottimi stand gastronomici) i turisti francesi dell’Alsazia. dal 10 al 12 novembre rispunta con la 38esima edizione il Sitv di Colmar, Salone internazionale del turismo, cui parteciperanno tra gli altri, Bellaria Igea Marina e Visit Romagna. Tre giorni di eventi, promozione turistica e intrattenimento per presentare le nuove proposte.