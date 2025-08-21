Spedizione in Portogallo per gli scout bellariesi. Valloni e Mami

Sono due giovani scout della sezione Cngei di Bellaria Igea Marina i protagonisti dell’ultima spedizione in Portogallo. Francesco Valloni, 19 anni, e Francesco Mami, 21, hanno preso parte al Moot internazionale organizzato dalla Wosm, l’Organizzazione mondiale del movimento scout. Prima della partenza, i due avevano preparato simboli da condividere con gli altri partecipanti. Mami, noto ai lupetti come Bagheera, ha realizzato un libricino sulla cultura romagnola, con riferimenti a arte, gastronomia e dialetto, pensato come strumento di scambio. Valloni, con l’aiuto dei Senior, ha inciso una matrice per stampare la caveja su una tela romagnola, da far firmare agli scout internazionali, ricambiando con portachiavi e messaggi augurali della sezione.

In Portogallo l’esperienza si è rivelata intensa. Valloni, inserito in un gruppo internazionale, ha esplorato città come Mafra, Sintra ed Ericeira, alternando avventura e cultura. "È stata un’esperienza bellissima – racconta –. Partecipare ad attività di carattere culturale e politico è stato prezioso. Il confronto con il prossimo, conoscersi oggi è fondamentale". Mami ha parlato di "un’occasione unica nella vita". "Mi ha colpito l’incontro con ragazzi che vivono lo scoutismo in modi diversi, ma con valori comuni - sottolinea –. Porterò a casa questa diversità come stimolo per il nostro gruppo". Perchè forse è proprio vero che da un viaggio, come quello dei due scout bellariesi, si impara sempre qualcosa.