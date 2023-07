Spedizione punitiva in hotel Omicidio Di Dato, due ergastoli

Due ergastoli: uno per il bosniaco Azim Samardzic (difeso dall’avvocato Stefano Caroli), ancora latitante, e l’altro per il croato Ivan Dumbovic (difeso dall’avvocato Antonio Pelusi), ritenuti i principali autori del feroce pestaggio che portò alla morte, dopo nove giorni di agonia, del 45enne Antonino Di Dato. Un’aggressione brutale, avvenuta il 3 novembre del 2021 quando il 45enne venne massacrato con calci, pugni e un bastone da trekking. La sentenza di condanna nell’ambito del processo di primo grado è stata pronunciata ieri dai giudici della Corte d’Assise di Rimini, che nel caso di Samardzic e Dumbovic hanno accolto le richieste del pubblico ministero Paolo Gengarelli, il quale aveva chiesto il massimo della pena. Nei confronti dei due imputati, inoltre, è stato disposto l’isolamento per 20 giorni. Più alte, rispetto alla richiesta della pubblica accusa, le condanne a carico degli altri due componenti della ‘spedizione punitiva’ andata in scena all’interno dell’hotel Emanuela di Bellariva: 22 anni per Costantino Lomonaco (10 anni quelli chiesti dal sostituto procuratore), difeso dagli avvocati Francesco Pisciotti e Roberto Brancaleoni, e 22 anni e 8 mesi (12 la richiesta del pm) per Bruno Francesco Cacchiullo (difeso dall’avvocato Stella Pancari, che dallo scorso gennaio è subentrata ad Anna Salvatore e Luca Donelli). Per tutti, inoltre, è stato disposto il pagamento delle spese processuali e quello del mantenimento in carcere oltre all’interdizione perpetua dei pubblici uffici e al risarcimento della parte civile, i figli della compagna della vittima. Il movente del brutale pestaggio, secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, sarebbe stato legato ad un debito di 7.500 euro: somma che Di Dato avrebbe dovuto restituire a Samardzic. Questa, almeno, è la ricostruzione fatta dagli investigatori sulla base anche delle testimonianze. Gli altri imputati hanno sempre sostenuto che fosse stato lui, il bosniaco, a progettare e organizzare l’aggressione, benché l’intento non fosse quello di uccidere Di Dato, ma semplicemente intimidirlo e mandargli un avvertimento. Tant’è che i picchiatori, nell’allontanarsi dall’hotel, avevano portato via il portafoglio di Di Dato con dentro 500 euro. Di Dato originario nel Napoletano, nel 2019 era stato coinvolto in un’operazione dei carabinieri denominata "Hammer", coordinata dalla Procura Antimafia di Bologna, che portò all’arresto di 10 persone per quella che fu definita una sorta di nuova camorra romagnola.