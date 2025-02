Spedizione punitiva degli ultras al circolo ricreativo di Bellaria: 13 persone indagate

Bellaria Rimini, 26 febbraio 2025 – Che fosse una spedizione punitiva, un regolamento di conti tra tifoserie storicamente rivali, questo lo si era capito immediatamente. Fin da subito, gli inquirenti si erano dunque mossi in una direzione ben precisa, scavando negli ambienti di alcune frange degli ultrà biancorossi. Alla fine, nel registro degli indagati, sono stati iscritti i nomi di 13 persone – inclusi due minorenni – in prevalenza tifosi del Rimini Calcio.

Bellaria, 31enne colpito alla testa durante il raid al centro ricreativo. I carabinieri indagano sulla pista degli scontri tra tifosi avversari

La Procura di Rimini ha formulato nei loro confronti delle accuse per quanto riguarda i fatti del 2 novembre scorso, sera dell’assalto al circolo ricreativo di Bellaria Monte, luogo abituale di ritrovo della Gioventù Bellariese, gruppo da sempre legato agli ultrà del Cesena. Verso le 23.15, una ventina di persone incappucciate avevano fatto irruzione armate di spranghe, fumogeni e bombe carta, devastando il locale, incendiando tavoli e mobili. Qualcuno, tra i presenti, era rimasto ferito in modo serio: un ragazzo era stato ricoverato in terapia intensiva e successivamente dimesso con una prognosi di 40 giorni.

Un episodio di una violenza inaudita, immortalato dagli occhi elettronici delle telecamere. Le indagini, proseguite per mesi e mesi (ed estese non solo all’ambiente del tifo calcistico ma anche a quello del mondo del basket), hanno portato al blitz di oggi, condotto in maniera congiunta dai carabinieri del comando provinciale e dagli agenti della questura di Rimini. Poliziotti e militari hanno dato esecuzione ai decreti di perquisizione personale emessi dalla Procura riminese e dalla Procura presso il tribunale dei minori di Bologna. Di buon’ora, si sono presentati alla porta dei 13 indagati e hanno fatto scattare la perquisizione.

Perquisizione che ha dato i suoi frutti, consentendo agli inquirenti di sequestrare una mazza da baseball, un manganello e altri oggetti che si ritiene possano essere in qualche modo collegati con il raid messo in atto a Bellaria Monte.