Speriamo che sia l’ultima

Ci siamo arrivati anche quest’anno. Domani è Natale. Giorni di tregua e di bilanci. Si parla di concessioni, esattamente come un anno fa. Di criminalità, furti ed ex questura. Tutto già visto. L’estate è andata un po’ peggio, ma dicono si rifarà. Gli alberghi probabilmente no, resteranno sempre gli stessi. I sindaci brindano e promettono; anche qui nulla di nuovo. A primavera andremo a votare. Le facce sono più o meno quelle, ma chissà. Purtroppo c’è un’altra guerra e ancora nessun colpevole per l’omicidio di Pierina. Una cosa però è cambiata: le donne si sono stancate. Allora ripartiamo da qui. Dai 5mila in piazza a Rimini, e da un giorno senza dover contare un’altra vittima. Buon Natale.