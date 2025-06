"Speriamo di arrivare presto alla verità"

Ieri la sindaca di Riccione Daniela Angelini ha contattato telefonicamente sia il fratello che la sorella di Antonia per esprimere il cordoglio personale e quello dell’intera città. "Speriamo di arrivare alla verità il prima possibile", ha dichiarato la sindaca, "sono in costante contatto con la comandante della polizia locale per ricevere aggiornamenti sull’indagine, nella speranza di fare presto luce sui fatti e di chiarire con chiarezza quanto accaduto".

Antonia Cont viveva proprio lì dove ha perso la vita. All’incrocio tra via Galliano e viale Nullo, a monte della ferrovia. A trovarla senza vita è stata una passante che ha notato il corpo di Antonia adagiato contro un muretto di via Galliano all’altezza dell’incrocio con viale Settembrini. A neanche 50 metri, appunto, dalla palazzina in cui la donna viveva.

Antonia lavorava come illustratrice medico-scientifica dopo essersi laureata in disegno anatomico presso l’istituto Ortopedico Rizzoli, Univestià di Bologna, nel 2000. Da lì una carriera ultraventennale da libero professionista, con collaborazioni come disegnatrice per la sezione di Anatomia patologica dell’ospedale Bellaria di Bologna o per l’Unità di chirurgia Senologica del Policlinico Gemelli di Roma. Una passione, quella per il disegno anatomico, che faceva il paio con quella per il golf, come testimonia la foto del suo profilo LinkedIn dove è ritratta sorridente sul campo.

Antonia era riccionese e a Riccione viveva nella palazzina a due passi da dove è stata investita, insieme con il fratello e la sorella (in appartamenti diversi), oltre che la anziana madre fino a qualche mese fa, quando la donna è venuta a mancare.