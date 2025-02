"Spero si ’salvino’ gli abbonamenti"

"Ho letto nelle ultime settimane degli aumenti legati ai parcheggi riminesi, non è una notizia che mi lascia sorpreso – sottolinea Luca Maggio –. Ormai in città sta aumentando tutto e mancava soltanto la batosta dei posti auto. Io sono fortunato perché ogni anno faccio l’abbonamento con un prezzo agevolato per i parcheggi del centro a gestione comunale. E’ una cosa conveniente, anche perché non devo perdere tempo a pagare il ticket ogni volta. Mi auguro che quando andrò a rinnovare l’abbonamento non trovi delle sorprese poco piacevoli. L’unico problema è quello di trovare un effettivo stallo libero e la mattina, soprattutto in inverno questo è un vero delirio e un ingorgo continuo tra le strade che costeggiano le mura".