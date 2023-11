Spesa a portata di sms: "Così aiutiamo gli anziani"

I giovani pensano agli anziani, agli anziani soli sul territorio tra Cattolica e San Giovanni. Dall’Azione Cattolica giungono due belle storie di solidarietà in tema quasi pre-natalizio. La prima è dell’ACG di San Giovanni che promuove nei prossimi giorni la spesa solidale, diffondendo volantini e numeri di telefono dei volontari. "PortACi la spesa – recita il volantino che sta circolando in paese – inviaci la tua lista della spesa via sms, whatsapp o chiamaci dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. Offriamo il servizio di consegna a domicilio della spesa oltre a compagnia e aiuto per sistemare la spesa in casa". Sul territorio sono sempre di più gli anziani soli, anche se in buona salute fisica, che vivono in case e appartamenti senza figli, nipoti e parenti vicini. Gli ultimi dati anagrafici del Comune di Cattolica parlano di oltre 700 anziani over65enni che vivono da soli ed almeno quasi 2.500 in coppia ma l’emergenza sociale è oramai quotidiana. "C’è chi deve essere accompagnato dal dottore, a fare la spesa o semplicemente a passare in farmacia o altro – commenta l’assessore ai Servizi Sociali di Cattolica dott. Nicola Romeo – e poi al di là di queste esigenze pratiche c’è anche un po’ di solitudine". Tale emergenza riguarda anche San Giovanni con numeri inferiori però: "Vogliamo essere utili e darci da fare – commenta Emanuele Sanchi, educatore AC di San Giovanni – per adesso partiamo con pochi numeri telefonici ma nelle prossime settimane certamente coinvolgeremo altri ragazzi".

A Cattolica l’Azione Cattolica sta programmando un intervento simile: "Vogliamo essere vicini ai nostri nonni – spiega Luca Zangheri, educatore AC Cattolica – e tra pochi giorni divulgheremo le informazioni sul nostro servizio che si chiamerà "Adotta un nonno", e cercheremo di accompagnarli nella vita di tutti i giorni, magari non solo per la spesa, ma per due chiacchiere, una partita a carte o qualche commissione a richiesta. Intanto siamo concentrati sul pranzo di domenica 26 novembre in domus e sul viaggio a Budapest di fine anno".

Luca Pizzagalli