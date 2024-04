Spesa pubblica chiave di svolta per il settore

Gianfreda*

Oggi la notizia ‘politica’ più importante in Italia è, a mio parere, questa: secondo i recenti dati forniti dall’Istat, nel 2023 sono stati 4,5 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare a visite mediche o accertamenti diagnostici per problemi economici, lunghe lista di attesa o difficoltà di accesso. Percentualmente questo numero rappresenta il 7,6% della popolazione, in aumento rispetto al 7% del 2022 (anno pandemico) e al 6,3% del 2019 (anno pre pandemico). Al di là delle motivazioni tecniche che, almeno in parte, possono motivare quell’incremento, sottolineo tre volte in rosso come questa dovrebbe suonare come un campanello d’allarme e un’urgenza per una classe dirigente responsabile. Il tema della sanità è, insieme al lavoro, quello che sta impattando di più nella vita quotidiana del nostro Paese. E su questo va costruito il dibattito politico. Se è banale e un po’ demagogico dire ‘occorrono risposte urgenti’ sarebbe almeno segno di responsabilità potenziare la spesa pubblica e riorganizzare e ammodernare lo stesso sistema sanitario intorno a quello che oggi è il collante sociale più importante d’Italia.

*assessore comunale

alle politiche per la Salute