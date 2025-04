Spese legali, è ancora bagarre politica: "L’opposizione ha chiesto gli atti dal 1995 a oggi"

"Hanno chiesto tutti gli atti relativi ai rimborsi per le spese legali dati dal Comune dal 1995 a oggi". A perdere la pazienza, questa volta, sono le forze politiche della coalizione Angelini (Pd – in foto il segretario Riziero Santi –, 2030, Uniamo Riccione, Coraggiosa, Riccione col cuore e Riccione contemporanea). Lunedì sera si è tenuta la tanto attesa commissione controllo e garanzia per visionare la pratica relativa al parere del ministero sul caso rimborsi che riguarda l’ex sindaca Tosi e la sua incompatibilità con il ruolo di consigliere, essendo in lite pendente con il municipio. "Siamo stati spettatori di un’ennesima sceneggiata vittimistica da parte delle forze di minoranza sul caso. E abbiamo dovuto assistere all’assalto in commissione da parte del segretario delle civiche di centrodestra, Fabrizio Pullè, che era stato chiamato come esperto e invece ha cercato di trasformare una commissione in un’aula di tribunale". Dalla maggioranza accusano le civiche di fare ostruzionismo, "non si spiega altrimenti la richiesta di acquisire tutti gli atti relativi ai rimborsi per le spese legali dal 1995 a oggi quando la minoranza, da almeno un anno, è in possesso di tutti quelli relativi agli ultimi 25 anni (come risulta dalla risposta dell’avvocato Pullè all’atto di citazione con cui il Comune ha fatto causa a Renata Tosi). Una richiesta che non ha altra ragione, se non quella di fare ostruzionismo". Le civiche hanno chiesto di rimandare la commissione invece che andare al voto.