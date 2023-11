"Spese legali, la Tosi restituisca 87mila euro"

Il conto ammonta a 87mila euro 135 e 13 centesimi. E’ quanto l’amministrazione comunale chiede oggi all’ex sindaca Renata Tosi per le spese legali liquidate a suo tempo all’ex prima cittadina. Negli anni in cui Renata Tosi ha guidato l’amministrazione riccionese è stata coinvolta in vari procedimenti penali, primo tra tutti quello del Trc diviso in due parti. Per l’amministrazione Tosi è stata la madre di tutte le battaglie iniziata nel giorno stesso dell’insediamento in municipio. Una ‘guerra’ che ha infine portato in tribunale cittadini e la stessa sindaca. Dopo anni di udienze e confronti in aula, la sindaca ne è uscita con l’assoluzione piena per la maggior parte delle accuse. Una lunga battaglia che ha avuto un costo legale non indifferente.

Gli amministratori comunali possono chiedere il rimborso delle spese legali all’ente che rappresentano, e in questo caso il Comune può esprimersi nel merito. Tuttavia anche dopo il benestare dell’ente a coprire le spese, devono incorrere determinate condizioni per la copertura economica delle spese e le prime due sono l’assoluzione piena o l’archiviazione delle accuse. Arriviamo quindi al Comune di Riccione che liquida all’ex sindaca le somme chieste per tre procedimenti. Questo accade prima che arrivi in municipio la giunta Angelini.

Oggi Daniela Angelini e la giunta di centrosinistra sono tornati ad amministrare il Comune da pochi giorni, ma non è stata la sindaca con gli assessori a presentare il conto al predecessore. La determina con la quale il Comune ha chiesto il rimborso a firma del dirigente Luigi Botteghi, nasce nel periodo della commissaria Rita Stentella. Nell’atto vengono citati tre provvedimenti in cui era coinvolta la ex sindaca, due dei quali terminati, mentre uno è ancora in corso. A quanto risulta il problema per l’ente pubblico è nato quando lo stesso Comune ha chiesto all’assicurazione Roland, con cui è stata stipulata la polizza per la tutela legale, di ottenere il rimborso dei denari liquidati alla ex sindaca.

L’assicurazione non ha ritenuto che vi fossero i presupposti per dare al Comune la somma relativa a due procedimenti già conclusi, evidentemente perché ha valutato la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, in questi casi si fa riferimento all’articolo 86 comma 5 per gli enti locali. Per il terzo procedimento il Comune ha chiesto il rimborso perché lo stesso procedimento non è ancora chiuso. A questo punto il Comune si è ritrovato con le somme già date e il rimborso che non è arrivato, creando un ammanco in cassa. Da qui parte il procedimento che ha infine portato alla richiesta alla ex sindaca di rimborsare le cifre ottenute.

