Spesi 6 milioni per l’inclusione

La scuola di Rimini investe oltre 6 milioni di euro per essere inclusiva. Di questa somma, più di 3 milioni di euro sono riservati alle ore di supporto dell’anno scolastico 2022-23 per gli alunni dai 3 ai 18 anni, il resto ad ausili, trasporti, centri estivi, sostegno infermieristico e ai privati, certificazioni (sono 411, +9,5% in un solo anno) ed educatori assunti (204, +10,8% in un anno). Il tutto si traduce in 135 mila ore a sostegno dell’inclusione di alunne ed alunni, bimbe e bimbi dalle scuole di infanzia fino alle secondarie superiori. Tra le principali novità c’è la figura dell’educatore di plesso: "uno dei punti di forza del sistema di inclusione riminese", come sottolinea l’amministrazione. Questa figura infatti "rappresenta una garanzia del diritto allo studio per tutta la classe, comprese e non solo le persone con disabilità".

I numeri della disabilità negli istituti riminesi seguono un trend in costante crescita: sono stati 411, dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori, gli alunni con disabilità certificata seguiti con il servizio di inclusione scolastica, nel corso dell’anno scolastico 2223. "Inclusione e condivisione - spiega Chiara Bellini, vicesindaca – non sono negoziabili e, oltre ad essere un preciso impegno dal punto di vista amministrativo, rappresentano un chiaro approccio culturale ed educativo su cui Rimini sta investendo".