Spettacoli, circo e il grande falò per dare l’addio all’inverno

Tutti attorno al fuoco per una tradizione che diventa un evento spettacolare. La festa a Riccione partirà sabato proseguendo domenica e terminando con la serata di lunedì quando ci sarà la fogheraccia sulla spiaggia antistante piazzale Roma. Anche quest’anno saranno i comitati d’area e i consorzi cittadini a farsi promotori dei due giorni di intrattenimento che precedono il rogo per San Giuseppe. Saranno il Consorzio d’Area Viale Ceccarini, il Comitato Promoalba-Viale Dante, l’Associazione Riccione Alba ed il Comitato Riccione Paese. I festeggiamenti iniziano sabato in piazzale Roma, dalle 11 del mattino fino alle 22, quando si accenderanno per il divertimento dei bambini, il castello, il Bruco mela e la Giostrina dei cavalli. Saranno presenti i food truck con proposte gastronomiche. Lunedì a partire dalle 17,30 e fino a dopo la mezzanotte, la ‘Fugaracia’ celebrerà il rito del fuoco. Ci sarà anche il Circus per i bambini, l’animazione degli artisti di strada e la performance del messicano Rulas Quetzal. L’esibizione mostrerà l’abilità dell’artista nella manipolazione del fuoco, uno spettacolo a ritmo delle percussioni tra suoni naturali e luci. Allo spettacolo si aggiungeranno la danza di Alice Atzeni in arte Aly Z e le esibizioni degli schioccatori di frusta della Rimini Dance Company. Grazie ai food truck sarà possibile cenare nel piazzale. Alle 20,30 si accenderanno i bracieri e subito dopo il grande falò allestito da Geat sulla spiaggia. La musica del dj set accompagnerà il pubblico durante la serata.