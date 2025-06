Spettacoli e concerti vanno al parco: dalle note di Godano alle parole di Gioia Salvatori

Per l’estate San Marino Teatro esce all’aperto. Nasce San Marino TeatrOut-stiamo fuori, una nuova rassegna estiva che porta teatro e musica in spazi aperti. Gli artisti, i personaggi e le storie che animano la rassegna parlano da una prospettiva decentrata: sentimentale, sociale, politica. C’è chi supera i confini del teatro tradizionale, mescolando stand-up, satira e comicità surreale. Chi trasforma il concerto in racconto e viaggio emotivo. Quattro appuntamenti, tra giugno e agosto.

A inaugurare il programma, mercoledì 25 giugno al Parco Ausa di Dogana, è La Sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo di Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri. Satira, delirio e poesia in un linguaggio teatrale tutto loro, per raccontare con ferocia e humour il presente di una generazione disillusa.

Venerdì 18 luglio, nell’area verde vicino alla Sala polivalente di Murata, Cristina Donà e Saverio Lanza portano sul palco Spiriti guida: un concerto in cui i brani originali dei due musicisti si intrecciano a quelli degli artisti che hanno segnato il loro percorso, da Battiato ai Beatles, da Bowie a Sinead O’Connor.

Mercoledì 6 agosto si torna al Parco Ausa con Cuoro. Inciampi per sentimenti altissimi di e con Gioia Salvatori. Un monologo brillante e spiazzante sull’amore e le sue disfunzioni.

A chiudere la rassegna, venerdì 22 agosto, a Murata, sarà Cristiano Godano (foto), voce storica dei Marlene Kuntz, con Stammi Accanto Tour.