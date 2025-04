Spettacoli, musica e sfilate di moda a Portoverde

Da giugno ad agosto, piazza Colombo a Portoverde sarà palcoscenico di spettacoli musicali e di danza, cabaret e burlesque, concorsi di eleganza, sfilate di moda e motoraduni, incontri culturali e intrattenimento per bambini. Il nutrito cartellone, frutto della collaborazione tra il Comune di Misano Adriatico e l’associazione sportiva dilettantistica ‘Per la difesa del mare’ presieduta dall’organizzatrice Carla Aghito, include passioni sportive e buoni sapori. A inaugurare il cartellone l’8 giugno sarà un raduno di moto, promosso in collaborazione col Moto Club Misano. Una ventina le serate che si terranno sempre alle 21,30 di venerdì (giorno in cui come i lunedì è previsto pure il mercatino), sabato e domenica. Tanta musica il giovedì, serate per bimbi il martedì. Il 20 giugno per la Notte Rosa si ballerà il Flamenco con la compagnia ‘La Morita’, il 27 per la presentazione del libro ‘Ánemos. I venti del Mediterraneo’ di Fabio Fiori sarà ospite Luca Ferrari, campione di offshore, il 29 serata dedicata a Romagna mia con Music & coking show. Tanti gli appuntamenti di luglio e agosto. Si chiuderà il 27 con la benedizione delle imbarcazioni, seguita da danze medievali.

Nives Concolino