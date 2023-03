Spettacoli nel ricordo di Veronica Cenerelli

Novafeltria ricorda Veronica Cenerelli in due giornate di spettacolo al teatro Sociale. Veronica è sempre stata un punto di riferimento per il paese. Scomparsa nel 2016, la Cenerelli è stata la prima presidentessa della Pro loco locale e ideatrice di tante commedie in teatro. È stata lei a organizzare per prima il Carnevale cittadino ed è stata la fondatrice anche del famoso ‘Cicalino d’oro’, la gara canora che coinvolse per decenni generazioni di bambini e ragazzi (stile Zecchino d’oro).

Oggi e domani, al Sociale, è in programma lo spettacolo ‘Ricordando Veronica’ fra musiche, fotografie, videoproiezioni e una riedizione del Cicalino con in scena gli stessi interpreti di allora. Il costo del biglietto è di 10 euro, ricavato in beneficenza. Per informazioni contattare il numero 333.4568166.