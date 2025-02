Spettacoli per bambini al teatro Villa di San Clemente

Riparte la seconda parte della ‘Stagione del Rumore’, il cartellone del teatro Villa di San Clemente con i progetti speciali dedicati ai giovani. Domenica al via la rassegna ‘A teatro con mamma e papà’: alle 17 va in scena Esopopea, insegnamenti per una vita favolosa dei poliedrici Beppe Chirico e Camilla Fabbrizioli (Mulino di Amleto Teatro), per la regia di Matteo Giorgetti. Girovagando di paese in paese con il loro teatrino a bauletto e la valigia dell’attore, l’imprevedibile cicala Tettik e il saggio formica Murmex scelgono, un po’ per forza un po’ per vocazione, di raccontare le imprese di volpi, lupi, scimmie, asini, uomini e altri strani animali, avventure nate dalla fantasia di Esopo, il padre di tutte le favole. Lo spettacolo è adatto a bambini dai 5 anni in su.