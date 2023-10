Spettacoli, video e incontri ‘Mentre vivevo’ compie 9 anni

"Mentre Vivevo è l’appuntamento domenicale con artisti della scena contemporanea, compagnie, autrici e autori che condividono il nostro presente con lo sguardo di un’osservazione altra, qual è appunto quella dell’artista, complici in una riflessione sull’umano". Così Paola Vannoni e Roberto Scappin di quotidianacom presentano la nona edizione della rassegna, dal titolo ‘Datti una feconda possibilità’. Spettacoli, docufilm, corti e anche incontri, rivolti a diverse tipologie di pubblico, che, dal 22 ottobre al 7 aprile, la domenica pomeriggio alle 17.30, nella Sala Teatro di Poggio Torriana. Inizia Alessandro Berti con Negri senza memoria (22 ottobre). Saverio La Ruina accoglierà il pubblico il 5 novembre con l’ultima produzione di Scena Verticale Via del popolo. Il 19 novembre due opere video: il cortometraggio Nigredo, scritto e interpretato da Viola Domeniconi e Isabella Pieroni per la regia di Pecci e Magnani e a seguire i quotidianacom presentano End-to-end.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il 26 novembre, verrà proiettato il film di Loredana Dordi Rotondo Processo per stupro. Il primo documentario italiano su un processo per stupro, filmato dalla viva voce dei protagonisti durante il dibattimento, tra cui l’avvocata Tina Lagostena Bassi. A seguire l’incontro con le operatrici dell’associazione Riminiretedonna. Domenica 3 dicembre torna a Poggio Torriana Gioia Salvatori con Cuoro di Natale, un ironico spaccato di un’autrice molto amata. Chiude l’anno l’appuntamento con il film d’animazione Encanto venerdì 8 dicembre, alle 15, che sarà seguito dalla tradizionale inaugurazione del presepe al Museo Mulino Sapignoli. Il 2024 si apre sabato 6 gennaio con Tombola e cumbia, alle 16,30, grazie alla musica della Piccola Orchestra Orientabile con premi a sorpresa per tutte le età. Per la Giornata della memoria, il 28 gennaio, Enrico Falaschi di Teatrino dei Fondi presenterà il reading teatrale 21569 Diario di una deportazione.

La buona educazione, testo vincitore di Italian And American Playwrights Project 202022, verrà portato in scena da Serena Balivo il 18 febbraio con la drammaturgia e regia di Mariano Dammacco. I Motus saranno ospiti della rassegna il 3 marzo con It’s not fair to die, performance che vede in scena Silvia Calderoni & R.Y.F. Il 17 marzo Claudio Morici presenterà in anteprima Vite divertenti di scrittori serissimi. Chiude la rassegna domenica 7 aprile la compagnia NardinocchiMatcovich con Arturo. Info e prenotazioni: 327 119 2652.

Rosalba Corti