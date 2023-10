Spettacolo corale dedicato al Vajont. Obiettivo centrato

Un grande spettacolo collettivo, dall’aspetto corale e popolaresco che ha provocato tenerezza e commozione tra il pubblico. In occasione dei 60 anni dalla tragedia del Vajont, come in altri 130 teatri italiani, al Galli di Rimini lunedì scorso è andata in scena una sorta di "orazione collettiva" con 12 compagnie e oltre 20 artisti della città, diretti da Teodoro Bonci del Bene. Il lavoro si è ispirato allo spettacolo di Marco Paolini che, 30 anni fa, diede voce e corpo al racconto della frana.