Lo spettacolo delle Frecce Tricolori incanta migliaia di persone a Rimini: dalle acrobazie all’esplosione di colori

Rimini, 11 maggio 2025 - Il Cielo di Rimini si è colorato di Patria con le Frecce Tricolori che hanno incantato le migliaia di persone presenti sulla spiaggia, accorse per il Rimini Air Show. Un pomeriggio di vero spettacolo, ricco di esibizioni aeree, che hanno visto protagonisti aerei militari e storici, elicotteri e ultraleggeri. Ad aprire le danze è stato l'elicottero dell'Aeronautica Militare portando la bandiera tricolore per poi dare dimostrazione dell'abilità di pilota ed equipaggio in una situazione di salvataggio in mare, poi le evoluzioni anche di elicotteri della Guardia di Finanza e l'abilità nei movimenti e virate di quello dell' Esercito.

Lo spettacolo delle Frecce Tricolore a Rimini (foto Petrangeli)

A dare mostra di sé anche gli ultraleggeri del Fly Fano Team i più storici Yak di YakItalia e le spericolate acrobazie dell'esperto Pierluigi Zito. Poi il rombo vero della storia, con il rumore e la silhouette inconfondibile di due velivoli epici: il Fokker del Barone Rosso e lo Spad di Francesco Baracca, due assi della I Guerra Mondiale. Questi due aerei rari da vedere soprattutto in volo, sono arrivati dalla Jonathan Collection di Nervesa e hanno incantato il litorale con il loro volo simulando un inseguimento e una battaglia aerea.

Poi le Frecce Tricolori, pezzo forte e momento culminante di una giornata che resterà impressa nella memoria di tutti gli spettatori. Il pomeriggio si è concluso con un'esplosione di colori e di emozioni, con il cielo di Rimini tinto a più riprese dei tre colori della bandiera italiana, Le Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, ha regalato uno spettacolo aereo di altissimo livello, lasciando tutti senza fiato.

La formazione da 8 aerei, con le loro forme eleganti e le loro manovre precise, hanno danzato nel cielo, creando un balletto aereo di rara bellezza, con le scie tricolori che hanno risvegliato tutto l'orgoglio nazionale mentre il rombo dei motori ha caricato l'aria di adrenaline. Ancora una volta, a sbalordire è stata la risaputa precisione e la sincronia dei piloti che hanno eseguito manovre complesse e spettacolari. Arrivati alle spalle del pubblico si sono poi esibiti sul mare in mezz'ora di spettacolo con le loro figure più iconiche: il cuore dedicato a tutte le mamme, gli incroci millimettrici, la spirale tricolore, la bomba e la bellissima scintilla tricolore ma anche le evoluzioni del solista a volo rovesciato o con il carrello fuori per non parlare del volo verso il cielo, spingendo l'aereo fino al massimo, stallare e ricadere giù a spirale lasciando tutti con il fiato sospeso. Uno spettacolo che è stata poesia e orgoglio nazionale, con tanti applausi dalla spiaggia e anche tanta gente emozionata e commossa.

Frecce Tricolori che oltre essere un simbolo dell'aviazione italiana ed esempio di eccellenza e di passione hanno regalato uno spettacolo che è stato un omaggio alla bellezza del volo e alla maestria dei piloti.

E sul viale oltre agli stand dell'Aeronautica con tantissimi che si sono fermati a chiedere informazione ma anche fare foto con i militari presenti, c'era anche la possibilità di provare l'ebrezza di stare all'interno di una Freccia Tricolore provando lo speciale simulatore o il visore messo a disposizione del pubblico. Presente, anche il Generale di Squadra Aerea uscente Luca Goretti al quale è appena subentrato il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva nominato Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, che è stato anche al vertice del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Fe).