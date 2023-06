Spettacolo tricolore Sulle note dell’inno le Frecce incantano una spiaggia gremita

L’arcobaleno tricolore dipinge il cielo sopra la spiaggia di Rimini. A disegnarlo le Frecce arrivate nella zona mare davanti alla costa riminese alle 16.30 di ieri, puntuali come recitava il programma dell’Air Show. Gli Aermacchi MB-339 della pattuglia acrobatica hanno tagliato il cielo sopra la città presentandosi all’altezza di piazzale Kennedy, cogliendo alle spalle un pubblico assiepato nella zona mare da oltre un’ora. Lo spettacolo è iniziato verso le 15 ed ha visto comparire in cielo l’elicottero HH 139 del 15esimo Stormo dell’Aeronautica militare che, davanti alla spiaggia, ha calato la bandiera tricolore mentre dagli altoparlanti della Publiphono risuonava sul litorale l’inno di Mameli. Per oltre un’ora, prima che la pattuglia acrobatica comparisse in cielo, si sono succeduti in volo acrobatico i campioni della specialità, come Guido Racioppoli con il suo Sukoi 31 e Andrea Pesenato con un CAP 231. Poi il team Yak Italia con tre velivoli acrobatici YAK 52. Un crescendo fino ad arrivare a pochi minuti dalle 16,30. Nel frattempo la zona di Marina centro era assediata dai curiosi. Traffico in tilt sui viali delle Regine. Chi poteva era arrivato in scooter parcheggiando ovunque ci fosse uno spazio libero. Se in spiaggia non c’è ancora il pienone, migliaia di persone hanno però affollato il nuovo lungomare e il belvedere di piazzale Kennedy, posizione privilegiata per assistere alle evoluzioni a bassa quota davanti alla costa.

Piombati sul cielo davanti alla spiaggia, i velivoli della Pattuglia acrobatica hanno poi subito disegnato nel blu un cuore tra gli applausi generali. Migliaia di perosne sono rimaste attaccate agli smartphone per filmare e fotografare le evoluzioni e i bagliori argentei nel blu del cielo. Sono stati venticinque minuti di pura adrenalina e spettacolo durante i quali la pattuglia acrobatica ha portato le figure divenute ormai un classico del proprio repertorio e alcune novità recenti come la chiusura che ha visto la squadra schierata passare a bassa quota sul mare davanti alla costa mentre il solista disegnava un’elica ruotando attorno alla formazione. Poco prima c’era stato il saluto a Rimini con la formazione al completo che ha disegnato un grande arcobaleno tricolore davanti alla città mentre gli altoparlanti diffondevano sulla spiaggia l’aria di Puccini, Nessun dorma. Dopo il gran finale il fuggi fuggi per cercare di evitare di rimanere bloccati nel traffico mentre diversi equipaggi dei vigili sono rimasti impegnati tutto il pomeriggio nel gestire la viabilità della zona mare.

Andrea Oliva