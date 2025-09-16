Spettatori in tribunale. Selfie con Valeria e solidarietà a Louis

La giustizia si trasforma in spettacolo e il tribunale in teatro. La prima udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli si è aperta ben prima dell’ingresso in aula, quando il piazzale antistante il palazzo di giutizia di Rimini ha iniziato a riempirsi. L’attesa era palpabile: avvocati, familiari e semplici curiosi si erano radunati sotto gli occhi attenti di giornalisti e fotografi. Un corteo verso i cancelli del tribunale: prima Valeria Bartolucci, stretta nel cerchio dei cornisti, poi la difesa seguita, dagli avvocati dei familiari della Paganelli, in fila dietro. In testa, a guidare il gruppo, con sguardo chino e passo composto, i figli. E insieme a loro, almeno una cinquantina di persone accorse da diverse parti d’Italia, attirate da un caso che per mesi ha occupato le prime pagine dei giornali e i palinsesti televisivi.

Molti dei presenti erano lì per un solo motivo: sostenere l’innocenza di Dassilva. "Mi aspetto che da questo processo emerga la verità – racconta dalle panche per il pubblico della Corte d’Assise, Vera Claps, giunta a Rimini dall’Abruzzo –. Qui non c’è spazio per le bugie. Quando ho saputo dell’inizio del processo, non ci ho pensato due volte: volevo esserci e ci sarò anche alle prossime udienze". Accanto a lei, l’amica Diana Raduzzi, da Cesena. "Un innocente è in carcere senza uno straccio di prova. La cosiddetta prova regina è caduta: cosa ci fa ancora dietro le sbarre?". Un sentimento di rabbia e indignazione, mescolato alla curiosità di assistere al ’processo dell’anno’. "Oggi è toccato a Dassilva – dicono insieme Vera e Diana – domani potrebbe toccare a chiunque di noi".

In aula e nei corridoi del tribunale, il clima ieri era quello dei grandi processi mediatici: tra i curiosi qualcuno cercava di farsi un selfie con Valeria Bartolucci, altri incrociavano lo sguardo dei famigliari di Pierina, come se i volti finora visti solo in televisione prendessero finalmente forma. "Guardo sempre i programmi che ne parlano – confessa Graziella Finotti, arrivata da Ravenna –. Stamattina mi sono svegliata presto per non perdermi nulla. Non si può rinchiudere una persona solo sulla base di indizi". Nei discorsi dei presenti, la memoria di Pierina sembra a tratti scivolare in secondo piano. "Noi ci basiamo su quello che leggiamo – osserva Giusi Bianchi –. All’inizio i parenti della Paganelli non sembravano molto coinvolti, ora sì: è strano".

Il filo che lega molti degli spettatori, resta comunque uno: la difesa di Dassilva. "È innocente – afferma senza esitazione Annamaria Arcangeli –. Non si può tenere in carcere una persona che non ha colpe". Per altri, invece, la molla per venire in tribunale è stata soprattutto la curiosità. "Voglio vedere di persona quello che accade – ammette Sabrina Corradi –. Ho seguito la vicenda dall’inizio e col tempo ho cambiato idea. Ora sono convinta, ma preferisco non dire di più". Fuori dall’aula, il brusio non si è mai spento. Dentro, l’eco delle voci lasciava spazio alla ritualità della giustizia. Dietro i taccuini, i selfie e i commenti, resta la morte violenta di una donna di 78 anni, madre e nonna, al centro di una vicenda che per molti, inevitabilmente, è diventata spettacolo.

Federico Tommasini