Spezza le costole alla compagna incinta e la minaccia di morte

Rimini, 3 maggio 2024 – Sei anni e sei mesi è la condanna chiesta dalla Procura - pm Luca Bertuzzi - nel processo a carico di un 44enne originario di Foggia, che è accusato di maltrattamenti sull’ex compagna. L’uomo sarebbe arrivato a picchiarla persino quando era incinta. Difeso dagli avvocati Piero Ippoliti e Carlotta Venturi, è in carcere dal maggio del 2023, da quando il gip Manuel Bianchi ne convalidò il fermo. A riprova delle accuse, la Procura ha anche prodotto fotografie e video delle aggressioni, l’ultima delle quali avvenuta in strada in pieno giorno e davanti a testimoni. Il 44enne si è giustificato dicendo che i rapporti con la moglie si erano incrinati a causa della gestione della figlia.

L’arresto era scattato circa un anno fa quando, nonostante le denunce a suo carico e un provvedimento restrittivo che era in dirittura d’arrivo, l’uomo era tornato come se nulla fosse a pedinare e ad aggredire l’ex compagna. Non sapeva tuttavia di essere seguito a debita distanza dagli agenti della polizia di Stato, che da tempo lo stavano tenendo d’occhio per evitare che potesse commettere qualche follia. Così, quando il 44enne aveva deciso di dare sfogo alla sua rabbia, prendendosela di nuovo con la donna, si era ritrovato a tu per tu con i poliziotti della squadra mobile e per lui erano scattate le manette. Dietro la vicenda c’è una storia travagliata, cominciata nel 2012 e poi proseguita tra vessazioni e feroci aggressioni, almeno secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti sulla base delle denunce della vittima.

Un vero inferno che ha spinto la donna a rivolgersi più di una volta alle forze dell’ordine – tanto che l’uomo era stato anche ammonito’ dal questore – e a lasciare poi la provincia di Rimini per trasferirsi in un’altra città, e chiedere la protezione di un centro antiviolenza. Diversi sono gli episodi violenti di cui deve rispondere il 44enne, tra cui un’aggressione che si sarebbe consumata quando la ex era incinta. La malcapitata era stata costretta a recarsi al pronto soccorso, per via di due costole fratturate. I maltrattamenti erano proseguiti anche dopo il parto, tanto che trascorse solamente due settimane dalla nascita della loro bambina, l’uomo aveva ricominciato nuovamente a picchiarla. Un’escalation che avrebbe raggiunto il picco dopo l’allontanamento della donna, portando l’uomo a mettere in atti una serie di atti persecutori sempre più gravi, incluse le minacce di morte.