Spia al telefono l’ex marito. Registra colloquio ’segreto’: dovrà risarcirlo con 2.500 euro

Una telefonata partita per errore. Un colloquio riservato tra avvocato e cliente. E una registrazione che non doveva esistere. Così la separazione tra una coppia di riminesi si è trasformata in un caso giudiziario, che ha portato a una condanna penale per una donna di 44 anni, accusata di aver interferito illegalmente nella vita privata dell’ex marito. Tutto è iniziato nel giugno del 2022, quando un 50enne di Rimini, impegnato nella causa di separazione dalla moglie, si è recato nello studio del proprio avvocato civilista per preparare una delle udienze imminenti. Nulla di insolito, se non fosse che durante l’incontro — avvenuto in forma strettamente confidenziale — l’uomo non si è accorto che dal suo telefono era partita una chiamata, involontaria, all’ex moglie. La donna ha risposto. E dopo aver capito che si trattava di un colloquio tra il marito e il suo legale, ha deciso di registrare con un altro telefono l’intera conversazione.

Un gesto che, col passare dei mesi, le si è ritorto contro come un boomerang. Quando, qualche settimana dopo, si è tenuta l’udienza, la ex moglie si è mostrata sorprendentemente preparata su alcuni dei dettagli della strategia difensiva preparata dell’uomo con il suo legale. Un atteggiamento che aveva destato subito più di un sospetto. Poi la verità è emersa: la donna aveva inoltrato il file audio della registrazione ad altre persone, tra cui alcune di quelle che erano coinvolte nel procedimento civile, come assistenti sociali e consulenti tecnici. Il file era arrivato anche nelle mani dell’ex marito. La vicenda è finita sul tavolo della Procura di Rimini, che ha contestato alla 44enne il reato di interferenze illecite nella vita privata.

Durante il processo, sono stati sentiti diversi testimoni, tra cui gli stessi assistenti sociali. Alla fine la donna ha ammesso di aver registrato la conversazione dopo essersi resa conto della telefonata "accidentale". Il giudice l’ha ritenuta colpevole, condannandola a sei mesi di reclusione (pena sospesa) e al pagamento di 2.500 euro a titolo di provvisionale per i danni morali subiti dall’ex marito, oltre alle spese processuali. L’uomo, che si è costituito parte civile, era assistito dall’avvocato Luca Greco del foro di Rimini, mentre la donna era difesa dall’avvocato Christian Frisella di Modena. Una storia che nasce da una telefonata partita per caso e finisce con la condanna e il risarcimento danni: un piccolo gesto ma che - secondo il giudice - ha travalicato il confine della privacy.