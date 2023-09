"Spiagge a chi abbatte le barriere"

"Le spiagge siano date in concessioni solo a chi assicura servizi dignitosi e adeguati alle persone con disabilità". È la proposta lanciata ieri dal palco di Expo Aid da Jamil Sadegholvaad. Ieri, dopo aver ’accompagnato’ la premier Giorgia Meloni nel suo tour tra gli stand della manifestazione, il sindaco di Rimini è tornato al Palas per intervenire al seminario sul turismo inclusivo. "Il nostro modello di turismo – la premessa di Sadegholvaad – è da sempre inclusivo. E lo era già negli anni ’50 e ’60: un turismo popolare, aperto e accessibile a tutti. Rimini e la Riviera romagnola hanno inventato la vacanza per tutti e di tutti". Qui "abbiamo tanti stabilimenti balneari che offrono servizi per le persone disabili. Con il progetto Friendly autismo beach, le spiagge di Rimini e delle altre località della Romagna accolgono con competenza e professionalità persone con autismo. E a Rimini, con un investimento di circa 600mila euro, ci apprestiamo a cominciare l’intervento sulla spiaggia libera. Diventerà ‘Spiaggia libera tutti’, qui ogni persona potrà sentirsi liberamente se stessa". Da qui la proposta avanzata dal sindaco al governo: "Perché non dire da subito che in Italia in tutte le spiagge in concessione, bandi o non bandi, proroghe o non proroghe, debbano essere assicurati servizi dignitosi e adeguati alle persone disabili?". Per il sindaco questo "sarebbe un bel modo, e soprattutto il modo giusto, di guardare alla questione delle concessioni balneari".