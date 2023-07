Spiagge, al via la mappatura "Il governo finirà per chiederci quanto guadagnano i bagnini"

Prende il via la nuova mappatura delle spiagge italiane. Ma la piattaforma digitale che servirà a raccogliere i dati (il sistema informativo Siconbep) annunciata dal governo, appare "nebulosa" per Palazzo Garampi. "Ne sappiamo ancora poco – sottolinea l’assessore al demenio Roberta Frisoni – Quelle che è certo è che si allungheranno ancora più i tempi di una mappatura che, di fatto, viene già svolta dai comuni" e poi inviata al sistema informativo del Demanio.

In ballo c’è la riforma e la riorganizzazione delle concessioni balneari. La mappatura viene vista da più esponenti della maggioranza di governo e dalle stesse associazioni di categorie come uno strumento utile a presentarsi in Europa per dimostrare come, in Italia, non ci sia scarsità di spiagge libere, o meglio non già affidate tramite concessione. Secondo il Sib, il sindacato dei balneari di Confcommercio, in questo modo si potrebbero evitare le temute aste sulle concessioni esistenti, come da anni chiede l’Unione Europea all’Italia. La trattativa con l’UE è ancora da avviare ed è per questo che anche Mauro Vanni, il presidente di Confartigianato imprese balneari, è scettico sul nuovo sistema digitale. "Certamente sarà utile per avere una dettagliata serie di informazioni sulle concessioni demaniali esistenti, ma in futuro. Per una simile mappatura servirà del tempo, e non penso che il governo possa attendere tanto prima di affrontare una trattativa con l’Europa". Il nuovo sistema intende raccogliere dati già in possesso e forniti dagli stessi enti locali, ed altri che aprono a nuovi fronti. "Ci chiedono dati che già abbiamo – dice ancora la Frisoni –. Ma anche novità quale l’entità del canone e ogni altro dato utile a verificare l’uso economico del bene. Questa parte andrà precisata dal ministero dell’economia. Cosa vogliono: il numero di ombrelloni? O sapere quanto guadagnano i bagnini, i loro fatturati, gli scontrini? Siamo pronti a dare i dati, ma alcune richieste sono sibilline. Mi chiedo come può questa mappatura conciliarsi con i tempi stretti che abbiamo, prima della scadenza delle concessioni". Molto critico il senatore del M5s, Marco Croatti: "In quasi un anno questo esecutivo ha solo perso tempo, bloccando un settore nell’incertezza e decidendo di giocarsi un’unica carta per bypassare la direttiva Bolkestein: convincere l’Europa che le spiagge italiane non siano una risorsa ‘scarsa’. Il governo Meloni sta gettando nel caos e distruggendo un settore fondamentale per il Paese".

Andrea Oliva