Spiagge e hotel nel caos: sindaci contro il governo

"Il turismo, tra diretto e indotto vale il 18% del Pil italiano, 250 miliardi di euro e oltre due milioni di occupati: serve una vera politica industriale". Lo afferma il sindaco Jamil Sadegholvaad. Con due focus: spiagge e hotel: "la frattura istituzionale tra Governo e Giustizia getta ancora una secchiata di caos su un settore, le spiagge, che invece avrebbe bisogno di certezze per innovare e programmare il futuro. Una storia che viene avanti da almeno 20 anni. Alberghi: è di giovedì l’ennesima proroga – si susseguono dal 1994 - del Governo per l’adeguamento antincendio alberghi. Spiagge e ricettività, i due cardini di ogni industria turistica, costrette da decenni a misurarsi con misure tampone, con la confusione che mina qualunque tentativo di programmare riqualificazione. Invece che iniettare certezze, solidità, sostegno al sistema, attraverso regole certe e, magari per gli alberghi, semplificazioni procedurali". Denunce simili dalla sindaca di Riccione e dalla consigliera regionale Alice Parma. "Ancora una volta ci troviamo a dover fare i conti con una situazione di totale incertezza, che rischia di mettere a repentaglio l’intera offerta turistica della nostra città e dell’intera riviera,col governo assente e i Comuni lasciati soli", tuona Angelini, che denuncia il "clima di caos estremo generato dalla mancanza di una linea chiara e definitiva sulla questione delle concessioni balneari". Dopo la sentenza del Tar Liguria, che ha bocciato la proroga concessioni al 2027, "il settore turistico si trova ancora una volta in un limbo normativo insostenibile. Gli imprenditori balneari, che dovrebbero essere già all’opera per programmare la stagione estiva, si trovano invece ancora senza certezze, impossibilitati a pianificare investimenti e assunzioni, con il rischio concreto di ripercussioni gravissime sull’intera economia e l’occupazione locali". "Confusione inaccettabile. Amministratori e imprenditori turistici della nostra riviera meritano risposte dal Governo – tuona Alice Parma -. Ad oggi non c’è traccia dei decreto che renda operativa la legge approvata a novembre: la stagione si avvicina e i Comuni devono avviare le gare, non sapendo come comportarsi".