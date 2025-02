Spiagge, il Tar boccia la proroga. Incertezze e caos tra i Comuni

Tutto sbagliato, tutto da rifare. Non vale un fico secco la proroga delle concessioni balneari al settembre 2027. Almeno secondo il Tar della Liguria. Il Tribunale amministrativo regionale ligure ha respinto il ricorso presentato da Bagni Silvano di Nichel Anna & C. snc, dall’impresa individuale Sacha Cubeddu e da Matakello srl contro il Comune di Zoagli sulle concessioni balneari. Nel ricorso si contestava la legittimità delle gare già indette da quel Comune (area metropolitana di Genova) sostenendo che vi fosse un obbligo di proroga delle concessioni fino al settembre 2027.

Il Comune di Zoagli ha difeso la propria posizione, ottenendo ragione in giudizio. Che c’azzecca la Liguria con le spiagge Rimini? C’entra. La sentenza del Tar ligure è importante, perché sembra smentire quanto sostenuto dal Governo sulla proroga delle concessioni balneari. Il tribunale ha infatti chiarito che non esiste alcun accordo scritto tra lo Stato italiano e la Commissione europea che imponga alle amministrazioni locali di estendere le concessioni fino al settembre 2027. Inoltre, hanno sostenuto i giudici amministrativi della Liguria, anche se tale accordo esistesse, non potrebbe comunque prevalere sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha già sancito l’incompatibilità delle proroghe automatiche con il diritto comunitario.

La decisione del Tar Liguria, oltre a costituire l’ennesima tappa di una telenovela ultradecennale costellata di sentenze non di rado contraddittorie, rappresenta un ulteriore tassello nel complesso contenzioso sulle concessioni balneari. Il Tar Liguria - almeno fino a sentenza contraria, gli interessati hanno la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato - conferma l’orientamento secondo cui i rinnovi automatici non sono più praticabili, e i Comuni possono procedere con l’assegnazione delle concessioni attraverso una gara pubblica. "È evidentemente un elemento su cui deve fare chiarezza – attacca l’assessora del Comune di Rimini Valentina Ridolfi – e in fretta, il governo italiano, visto che la sentenza del Tar mette in discussione non solo l’accordo con l’UE ma la Legge 166/2024 che proroga al 2027 la validità delle concessioni demaniali. Ripeto, deve fare in fretta visto che la stragrande maggioranza dei Comuni italiani, Rimini tra questi ovviamente, ha in essere proprio in questi mesi e in queste settimane il lavoro tecnico amministrativo di redazione delle evidenze pubbliche di assegnazione delle concessioni". Ridolfi ricorda che "tra poco scade quel termine del 31 marzo entro cui il governo deve indicare in un decreto operativo gli elementi esatti che dovranno andare a comporre, tra le altre cose, gli esatti criteri per gli indennizzi. Chiaro che ora, alla luce della sentenza del Tar Liguria, si entra nuovamente in una fase di confusione tra governo e Giustizia di cui poi le spese le fa il Paese, i territori, i turisti, gli stessi operatori. Bisogna che sia fatta immediatamente chiarezza per non rientrare, così come del resto accaduto più volte negli ultimi 20 anni, nel caos". "La sentenza evidenzia che ci troviamo ancora in una situazione di assoluta incertezza – commenta l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni –. Il Ggverno lascia un intero settore nel caos e nell’insicurezza. Il nostro sistema turistico ha bisogno invece di regole e confini chiari. Enti locali e operatori balneari hanno bisogno di un quadro giuridico certo in cui muoversi e di tempo per organizzare in modo efficace le procedure di evidenza pubblica".

Mario Gradara