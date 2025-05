"Spiagge inclusive e nuovi stranieri"

Le prenotazioni per lettini ed ombrelloni per il momento va molto bene – dice Stefano Mazzotti della spiaggia 27 di Rimini -. Siamo una spiaggia inclusiva e questo è un trend in crescita e soprattutto in grande espansione. Le nuove tratte aree che arrivano da bacini importanti per noi ci danno una grande mano e stiamo cercando di mettere a sistema tutto questo anche con la collaborazione di altri operatori. Non dobbiamo farci trovare impreparati perché ci troveremo davanti clienti che prima non sarebbero venuti in Romagna. La community 27 è pronta a tutto questo, durante la stagione faremo tanti eventi dedicati ai nostri clienti, perché la spiaggia diventi prima di tutto un luogo di incontro per stare insieme.