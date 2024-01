Spiagge, la giungla dei canoni. Ogni stabilimento balneare pagherà (in media) 10mila euro Ecco quanto versano allo Stato le attività sull’arenile. Nel 2024 tariffe ribassate del 4,5 per cento. Per bar e ristoranti il conto è di appena 3.225 euro. Marco Mauri: "Prezzi calcolati in base ai metri occupati".