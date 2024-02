Spiagge, salvataggio a torrette alternate a pranzo: ira del sindacato

No alle torrette ‘alternate’. Il sindacato dei marinai di salvataggio riminesi, la Filcams Cgil, contesta l’ordinanza regionale che offre ai Comuni la possibilità di avere un servizio di salvataggio flessibile nelle pause pranzo e nella terza settimana di settembre. Per Francesco Guitto della Filcams, si tratta di un passo indietro rispetto a quanto ottenuto lo scorso anno, con l’allungamento del servizio di salvamento sulle spiagge a tutta la terza settimana di settembre. I marinai di salvataggio in inverno avevano chiesto alla Regione di ampliare il servizio per migliorarne l’efficacia. In quest’ottica i salvamenti vedono di buon occhio un orario tra le 8 e le 20 diviso in due turni e senza pausa. Al contrario rileva Guitto, l’ordinanza balneare consente la ‘rarefazione’ del servizio con una torretta su due in funzione nelle pause pranzo e la possibilità per i Comuni di decidere quante lasciarne attive nella terza settimana di settembre, a seconda della quantità di turisti. "La Regione è orientata ad imporre questa singolare modalità di erogazione del servizio durante le ‘pause pranzo’ (dalle 12,30 alle 14,30) ed a concedere discrezionalità ai Comuni per la terza settimana in settembre. Riteniamo che il servizio di salvamento, quando attivo, deve essere garantito da tutte le torrette. Diversamente, meglio issare bandiera rossa". La battaglia del sindacato si sposta nei Comuni dove verrà chiesto di mantenere il servizio al completo sempre.

Andrea Oliva