Spiagge, Salvini non molla sugli indennizzi: “Contenzioso aperto con la Commissione Ue. Teniamo duro”

Rimini, 9 ottobre 2025 – Avanti con gli indennizzi ai balneari. Matteo Salvini non molla: dal palco del Ttg di Rimini, intervenuto al convegno nazionale degli imprenditori aderenti a Sib-Fipe-Confcommercio, il ministro delle Infrastrutture – a cui fa capo la questione concessioni – annuncia che il governo non si fermerà nonostante lo stop dell’Unione europea.
"C’è un contenzioso ancora aperto con la Commissione Ue – dice Salvini – che con due guerre in corso si preoccupa di licenziare i balneari. Ci è stato detto che gli indennizzi non si possono dare, ma noi non ci fermiamo. Siamo pronti anche a fare un altro decreto: la strada può essere quella della modifica del codice di balneazione, andiamo avanti a costo di arrivare alla Corte di giustizia europea”.
“Massimo sostegno” da parte del presidente della Regione, Michele de Pascale. Mentre i rappresentanti degli imprenditori balneari ritengono “inaccettabile che vengano negati gli indennizzi”. Per quanto riguarda i bandi, Salvini sottolinea che “c’è tempo fino al 2027-2028 per mettere a terra delle procedure serie, fatte bene, con gli indennizzi”.