Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteCorteo BolognaMaestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
CronacaSpiagge, Salvini non molla sugli indennizzi: “Contenzioso aperto con la Commissione Ue. Teniamo duro”
9 ott 2025
GIUSEPPE CATAPANO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Spiagge, Salvini non molla sugli indennizzi: “Contenzioso aperto con la Commissione Ue. Teniamo duro”

Spiagge, Salvini non molla sugli indennizzi: “Contenzioso aperto con la Commissione Ue. Teniamo duro”

Convegno nazionale degli imprenditori aderenti a Sib-Fipe-Confcommercio. “Massimo sostegno” da parte del presidente della Regione, Michele de Pascale. Mentre i rappresentanti degli imprenditori balneari ritengono “inaccettabile che vengano negati gli indennizzi”

Spiagge, Salvini non molla sugli indennizzi: “Contenzioso aperto con la Commissione Ue. Teniamo duro”
Per approfondire:

Rimini, 9 ottobre 2025 – Avanti con gli indennizzi ai balneari. Matteo Salvini non molla: dal palco del Ttg di Rimini, intervenuto al convegno nazionale degli imprenditori aderenti a Sib-Fipe-Confcommercio, il ministro delle Infrastrutture – a cui fa capo la questione concessioni – annuncia che il governo non si fermerà nonostante lo stop dell’Unione europea.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto, dal palco del Ttg di Rimini, al convegno nazionale degli imprenditori aderenti a Sib-Fipe-Confcommercio
Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto, dal palco del Ttg di Rimini, al convegno nazionale degli imprenditori aderenti a Sib-Fipe-Confcommercio

"C’è un contenzioso ancora aperto con la Commissione Ue – dice Salvini – che con due guerre in corso si preoccupa di licenziare i balneari. Ci è stato detto che gli indennizzi non si possono dare, ma noi non ci fermiamo. Siamo pronti anche a fare un altro decreto: la strada può essere quella della modifica del codice di balneazione, andiamo avanti a costo di arrivare alla Corte di giustizia europea”.

“Massimo sostegno” da parte del presidente della Regione, Michele de Pascale. Mentre i rappresentanti degli imprenditori balneari ritengono “inaccettabile che vengano negati gli indennizzi”. Per quanto riguarda i bandi, Salvini sottolinea che “c’è tempo fino al 2027-2028 per mettere a terra delle procedure serie, fatte bene, con gli indennizzi”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata