Spiagge, vertice a Roma Ecco la prima ’mappa’ del governo, i bagnini: "Le aste? Sono evitabili"

Avanti con la mappatura delle spiagge, con l’obiettivo di scongiurare il ricorso alle aste per le aree in concessione. Ieri a Roma si è svolto l’incontro del tavolo tecnico interministeriale che vede riuniti i rappresentanti del governo e quelli delle associazioni di categoria degli imprenditori balneari. "I tecnici dei ministeri coinvolti, ben 8, ci hanno mostrato i primi dati relativi alle risorse, ovvero alle zone di demanio presenti sulle coste – premette Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese balneari – Si tratta di un quadro ottenuto attraverso il sistema di rilevamento del demanio stesso, che ha utilizzato i dati delle regioni. E’ un punto di partenza, e dalla prima ricognizione parrebbe che le aree ancora disponibili non siano affatto scarse. A breve ci rivedremo per valutare gli ulteriori dati e approfondimenti che stanno facendo i tecnici ministeriali". L’intento del tavolo è chiaro: dimostrare che la risorsa demaniale libera è consistente e tale da non rientrare nella direttiva Bolkestein. "Vediamo – riprende Vanni –. Attendiamo il lavoro del tavolo interministeriale, che andrà integrato con molti altri dati". Mel momento in cui emergesse la presenza di ampie risorse demaniali non ancora date in concessione su base nazionale, ciò non basterebbe ad evitare le gare. Il passo successivo sarebbe presentarsi in Europa e trattare. Ma "prima viene il lavoro del tavolo, poi la discussione che dovrà affrontare il governo, ed infine il lavoro dell’esecutivo per la riforma sulle concessioni. Per ora siamo siamo soddisfatti dell’approccio del governo".

I tempi devono essere serrati. "Torneremo a riunirci il 20 luglio – spiega Diego Casadei, presidente di Oasi Balneari – In questo momento ci sono dati grezzi e bisognerà ’scremare’ e lavorare ancora per definire la situazione delle spiagge su base nazionale. E’ evidente che il percorso dovrà essere puntuale e veloce perché i tempi sono stretti". La scadenza delle concessioni balneari è stata spostata dal decreto Milleproroghe al 31 dicembre 2024, un anno in più rispetto al termine precedente. "Questo è il limite che potrebbe essere ulteriormente aumentato di un anno se lo chiedessero i Comuni per motivazioni legate alla complessità nel gestire una nuova disciplina per le concessioni". In questa fase per Fabrizio Pagliarani, presidente dei balneari per Confesercenti: "Qualsiasi posizione espressa oggi da esponenti politici, specie sulla scarsità delle risorse, sarebbe certamente prematura e frettolosa"

Andrea Oliva