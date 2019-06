Rimini, 7 giugno 2019 - E' l'estate dei nuovi divieti. Niente fumo sulla battigia, addio dall’1 luglio a cannucce e a bicchieri di plastica, in nome di una Rimini sempre più plastic free. Ma questa, ora che sono arrivati finalmente anche il caldo e il sole, sarà soprattutto un’estate di gusto sulle spiagge riminesi.

Mai come in questa stagione stabilimenti balneari e locali si sono attrezzati per offrire il meglio a tavola. Le classiche piadine e insalatone hanno lasciato spazio a ricchi menu e piatti di qualità, con proposte degne (in alcuni casi) dei ristoranti stellati. E l’aperitivo? Si fa sempre di più nei chiringuito in riva al mare.

Quest’anno è record di chioschi: sono oltre una ventina, dal porto a Miramare, gestiti da imprenditori noti nel mondo della ristorazione e della movida riminese. Ai soliti drink si aggiungeranno così aperitivi a base di champagne e vini pregiati, concerti, deejay di grido. E’ una Rimini che fa il verso a Ibiza e prova ad andare, finalmente, oltre il solito vecchio modello balneare.

«La ristorazione in spiaggia – conferma Gianni Pulazza, titolare de La Pescatina (bagno 60) e presidente del consorzio Rimini spiaggia network – quest’anno farà passi da gigante. Sempre più locali hanno puntato sulla qualità, e tanti restano aperti anche di sera. Ce lo chiedono gli stessi bagnanti: vogliono vivere la spiaggia dal mattino fino al tramonto e oltre».

Questa sarà anche la stagione che vedrà decollare, definitivamente, il servizio del pranzo sotto l’ombrellone. «Quest’anno – dice ancora Pulazza – siamo partiti con una ventina di locali attrezzati per dare questo servizio». Che è diventato sempre più tecnologico. I ristoranti utilizzano varie app, compresa ‘Youbeach’ (inventata proprio da un gruppo di giorani riminesi) per prendere le ordinazioni dai loro clienti. «Il sistema funziona, ma si può migliorare ancora – continua Pulazza – Noi, ad esempio, stiamo organizzando una vera e propria chat con i clienti che vogliono pranzare o prendere l’aperitivo sotto l’ombrellone: in questo modo il servizio diventerà ancora più facile e immediato, senza bisogno di scaricare alcuna applicazione»: basterà un semplice messaggino per ordinare.

A proposito di app, torna anche quest’anno lo sconto sulla sosta in zona mare per chi pagherà il parcheggio direttamente ai bagnini. Il servizio, che sta per ripartire in questi giorni e viene gestito tramite un’applicazione, conviene: anziché 1,80 euro all’ora si può scegliere di pagare 7 euro per 10 ore, o 4 per 4 ore. E nella zona del porto è ancora più conveniente: 5 euro per tutto il giorno.