Spiaggia, aumentano i canoni: "Ma attendiamo ancora i rimborsi"

Scatta l’aumento dei canoni demaniali marittimi del 10%, ma non è detto che sia una brutta notizia per i bagnini. "Attendiamo di sapere dal ministero quali sono le tabelle con le cifre da versare visto che ancora aspettiamo i rimborsi per gli aumenti pagati negli ultimi due anni, considerato che quei provvedimenti sono poi stati bocciati dal Tar". Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese balneari, morde il freno. Il ministero dei Trasporti, quello guidato da Salvini, che ha in mano la partita del rinnovo delle concessioni balneari, si è infine espresso sui canoni da versare per il 2025 dopo i maxi aumenti delle ultime due stagioni e la sentenza del Tar che ha bocciato l’incremento.

Un passo indietro. Per l’estate del 2023 era entrato in vigore (il 20 dicembre 2022) il decreto che faceva scattare il maxi aumento del 25%, ricorda Vanni. "Per quella estate e per la successiva (la stagione 2024) abbiamo pagato dunque canoni maggiorati del 25%. Per di più lo scorso anno al 25% era stato aggiunto un 8%". La buona notizia, per i bagnini, era arrivata all’inizio di quest’anno con il Tar del Lazio che aveva bocciato quel decreto. Il passo successivo per le cooperative dei balneari era stato chiedere il rimborso per le due annualità nelle quali i maxi canoni erano già stati versati. Sono trascorsi mesi "ma ancora non abbiamo ricevuto risposte sulle richieste di rimborso avanzate sia un sede nazionale che a livello regionale". Oggi il provvedimento del Mit comunica l’aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime per il 2025. Nel farlo cita il vecchio decreto del 2022, bocciato dal Tar, ritenendo revocato il decreto conseguente di aggiornamento delle tariffe unitarie per il 2025.

"Tuttavia – riprende Vanni – restano ancora dei dubbi e vorremmo capirne di più non appena gli uffici torneranno operativi dopo il Ferragosto. Hanno eliminato definitivamente il vecchio aumento del 25% ed ora si passa al 10%? Vediamo, ma vorremmo anche capire se i rimborsi che attendiamo per le stagioni passate arriveranno o meno".

Il nodo dei canoni è tutto qui. Già in gennaio, Vanni aveva bollato come improbabile l’ipotesi che lo Stato che si prendesse la briga di rimborsare migliaia di piccole attività per le somme versate in precedenza, ritenendo più probabile un provvedimento che portasse a una scontistica futura per riequilibrare le cifre versate nelle due annualità: 2023 e 2024. Nei prossimi giorni è quanto le cooperative dei bagnini andranno a chiarire.

La speranza dei concessionari è che si passi dal 25% di aumento al 10%, dunque con uno sconto per l’anno in corso e le prossime annualità, in attesa che si capisca di più delle procedure di rinnovo delle concessioni.

Aspettando il conto finale da saldare all’Agenzia del Demanio, resta il rammarico per un provvedimento che di fatto non cambia il conteggio dei canoni da versare. Confartigianato aveva chiesto una riorganizzazione dei canoni complessiva. Oggi le cifre restano minime per i chioschi mentre crescono a seconda delle caratteristiche delle concessioni balneari. "Non c’è stata alcuna riorganizzazione – chiude Vanni –. Il 10% verrà calcolato sul sistema ormai assodato, senza alcuna revisione dei canoni a seconda delle strutture e concessioni".

Andrea Oliva