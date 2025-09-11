La spiaggia allunga la stagione, a Rimini “130 bagni aperti per tutto settembre”

Rimini, 11 settembre 2025 – Non rivedremo più le scene di un anno fa: spiaggia smantellata a settembre, tanti stabilimenti chiusi e i turisti costretti a fare il giro dell’oca per trovare ombrelloni e lettini. No: questa volta, condizioni meteo permettendo, la stagione si allungherà davvero. A Rimini tanti stabilimenti resteranno aperti anche dopo il 21 settembre, l’ultimo giorno di servizio dei marinai di salvataggio. La stagione può proseguire anche senza la presenza dei baywatch, come hanno chiarito ministero delle Infrastrutture e Capitaneria di porto nelle ultime disposizioni comunicate agli operatori. Si torna all’antico: spiagge aperte anche con le torrette chiuse, con l’obbligo di indicare ai bagnanti l’assenza di servizio di salvataggio. A Palazzo Garampi spingono da tempo per allungare la stagione, come ha ribadito pochi giorni fa l’assessore al Demanio, Valentina Ridolfi. In attesa di vedere se cambierà il calendario del 2026, per quest’anno i bagnini riminesi sono pronti alla ’maratona’.

Mauro Vanni, Fabrizio Pagliarani e Marco Mauri

“Se il tempo sarà favorevole – assicura Mauro Vanni, presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud e delle imprese balneari di Confartigianato – moltissimi stabilimenti dal porto a Miramare resteranno aperti fino alla fine di settembre. E c’è chi arriverà a metà ottobre”. Alla cooperativa se ne è parlato più volte in questi giorni, dopo che è arrivato il chiarimento da ministero e guardia costiera. “Lo scorso anno – ricorda Vanni – l’obbligo di garantire sempre il servizio di salvataggio ci aveva frenato: dopo il 21 settembre avevamo chiuso quasi tutti. Quest’anno non sarà così. Saranno oltre 130 gli stabilimenti balneari della zona sud aperti almeno fino a fine settembre. Alcuni proseguiranno anche a ottobre”. “A Marina centro – osserva Fabrizio Pagliarani, presidente dei balneari di Confesercenti – ci battiamo da anni per la stagione più lunga e il mare d’inverno. E le condizioni questa volta ci sono tutte”. Situazione diversa per Rimini nord, dove molti bagnini termineranno il 21 settembre. Resiste chi ha anche il bar o il ristorante. “Molti colleghi proveranno a fare la stagione lunga, fino a ottobre – conferma il presidente del consorzio dei ristoranti di spiaggia, Marco Mauri – Conviene a tutti: nei weekend a Rimini c’è sempre movimento in spiaggia, se il tempo regge”. “Peccato – conclude – che molti alberghi chiudano il 14 settembre”.