Spiaggia da rivoluzionare: "Fateci mettere le piscine". Dalla Regione 11 milioni per riqualificare gli hotel

Il turismo e il modo di vivere la spiaggia "sono completamente cambiati". E allora: "Cosa vogliamo fare? Rimpiangiamo il passato o cerchiamo invece di costruire un modello differente?". Rimini e la Riviera sono un bivio. Per questo ieri Jamil Sadegholvaad, tra i relatori del convegno Una nuova visione del turismo in Romagna tenutosi a Milano Marittima, ha provato a indicare la rotta. Serve "una svolta". Che deve partire, prima di tutto, da Roma: "Il turismo vale il 13 per cento del Pil. Come per il tessile, la metallurgia, l’automotive, servono strategie nazionali per l’industria del turismo". Per il sindaco bisogna "uscire dai dibattiti inutili sui dati Istat e sugli altri osservatori sui numeri del turismo che affrontiamo ogni 6 mesi" e "darsi una strategia nazionale". Che poi i numeri, per Rimini e la Romagna, non sono affatto così disastrosi. "Nel 2016 facevamo 26.966.652 presenze in tutta la Romagna, con permanenza media di 4,5 giorni. Nel 2024 le presenze sono state 27.364.829, la permanenza media 4,2 giorni. I turisti italiani sono calati del 2,1 per cento, gli stranieri sono cresciuti 6,7. Quindi: viene più gene, ma sta meno". Su questi numeri bisogna ragionare, e "puntare sempre più alla destagionalizzazione" perché "l’idea del turismo legato solo all’estate è superata dei fatti". Rimini "ha imboccato la strada della destagionalizzazione da anni", e i risultati si vedono: "Nel 2016 le presenze tra gennaio e maggio furono 1.070.152, quest’anno 1.458.231 nello stesso periodo".

La sfida, oggi, è "puntare sempre di più su investimenti su aeroporto, fiere, congressi, eventi e sport", e "sulla riqualificazione alberghiera" per dare "qualità e servizi ai turisti 12 mesi l’anno". Vale anche per la spiaggia. "All’estero è la normalità avere il mare e le piscine sul lungomare o vista mare. Qui da noi è ancora un tabù. L’uno esclude l’altra". Invece "dobbiamo cambiare il modello della nostra spiaggia perché chi va al mare oggi si muove, fa sport, cerca nuovi servizi". Perché "il modo di vivere il mare, la spiaggia, è profondamente mutato. Che cosa facciamo allora? Vogliamo rimpiangere il passato o invece cercare di offrire un nuovo modello delle nostre spiagge?".

Ma ieri Sadegholvaad ha posto anche un’altra questione. Quella che chiama "una provocazione". Perché "se è vero che stiamo cambiando pelle, allora dobbiamo cambiare anche il nostro modo di comunicarci all’esterno. La forza e allo stesso tempo il limite della Romagna oggi sta negli stereotipi: simpatica, solare, ospitale, la cultura del sorriso, la pensioncina... Dobbiamo aggiungere nuovi elementi, perché sta cambiando tutto e quello che veniva accettato un tempo, oggi magari non è più né così gradito né sufficiente".

Manuel Spadazzi