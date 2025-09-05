Spiaggia devastata a Cattolica, il bagnino social Lorenzo Ercoles: “200 lettini divelti, volevano colpire me”

Cattolica, 5 settembre 2025 – Un risveglio amaro per Lorenzo Ercoles, bagnino e volto social della riviera, che all’alba di oggi ha trovato la sua spiaggia devastata. Al bagno 76-77 di Cattolica, la sua concessione, qualcuno è entrato di notte tagliando oltre duecento lettini e diversi ombrelloni.

Una scena surreale, raccontata dallo stesso Ercoles in un video che in poche ore ha fatto il giro del web: “Un disastro, non mi era mai successa una cosa così. Hanno tagliato tutte le prime tre, quattro file di brandine, poi hanno saltato qualche fila e hanno ricominciato. Alla fine sono quasi duecento lettini, forse anche di più. Una roba mai vista”.

Alle prime luci dell'alba, mentre si preparava ad accogliere i turisti, il bagnino ha scoperto l’entità del danno: “Non so come fare con la gente, non ho abbastanza brandine per sostituirle. È una sensazione bruttissima, come se avessi ricevuto un avvertimento”.

Le immagini delle telecamere interne hanno confermato l’impressione di un blitz organizzato: persone con caschi integrali, arrivate di notte. Le riprese saranno ora consegnate ai carabinieri per le indagini. Nessun altro stabilimento vicino è stato toccato, un particolare che aumenta i sospetti di un gesto mirato.

“È impossibile non pensare che questo sia collegato alla mia attività – riflette Ercoles –. Io non so chi possa essere stato, non ho sospetti, ma quello che è successo fa paura”. Il bagnino cattolichino è molto popolare sui social dove vanta decine di migliaia di follower, in particolar modo su Facebook, grazie ai suoi video ironici e controversi con cui - in uno stile molto genuino e spontaneo, da "romagnolo doc" - mette in luce pregi e difetti della Riviera e del mondo balneare, anche se non mancano riflessioni sulla situazioni amministrativa e politica della sua città, Cattolica. Tra i video più recenti pubblicati dal bagnino, si ricordano quelli legati all'adozione del nuovo piano spiaggia della Regina, accompagnati da moltissimi commenti. Per Ercoles, i dubbi sono pochi: “Questa non è la ragazzata di qualcuno che la notte si diverte a fare danni. Qui c’è stata una volontà precisa di colpire me”.