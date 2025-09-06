Spiaggia devastata: "Danni a cento lettini"

Un risveglio amaro per Lorenzo Ercoles, bagnino e volto social della riviera, che all’alba di ieri ha trovato la sua spiaggia devastata. Al bagno 76-77 di Cattolica, la sua concessione, qualcuno è entrato di notte tagliando quasi cento lettini (84 per la precisione) e diversi ombrelloni. Una scena surreale, raccontata dallo stesso Ercoles in un video che in poche ore ha fatto il giro del web: "Un disastro, non mi era mai successa una cosa così. Hanno tagliato tutte le prime tre, quattro file di brandine, poi hanno saltato qualche fila e hanno ricominciato. Una roba mai vista".

Alle prime luci dell’alba, mentre si preparava ad accogliere i turisti, il bagnino ha scoperto l’entità del danno: "Non so come fare con la gente, non ho abbastanza brandine per sostituirle. È una sensazione bruttissima, come se avessi ricevuto un avvertimento". Le immagini delle telecamere interne hanno confermato l’impressione di un blitz organizzato: persone con caschi integrali, arrivate di notte. Le riprese saranno ora consegnate ai carabinieri per le indagini. Nessun altro stabilimento vicino è stato toccato, un particolare che aumenta i sospetti di un gesto mirato.

"È impossibile non pensare che questo sia collegato alla mia attività – riflette Ercoles – Io non so chi possa essere stato, non ho sospetti, ma quello che è successo fa paura". Il bagnino cattolichino è molto popolare sui social dove vanta decine di migliaia di follower, in particolar modo su Facebook, grazie ai suoi video ironici e controversi con cui - in uno stile molto genuino e spontaneo, da "romagnolo doc" - mette in luce pregi e difetti della Riviera e del mondo balneare, anche se non mancano riflessioni sulla situazioni amministrativa e politica della sua città, Cattolica.

Tra i video più recenti pubblicati dal bagnino, si ricordano quelli legati all’adozione del nuovo piano spiaggia della Regina, accompagnati da moltissimi commenti. Per Ercoles, i dubbi sono pochi: "Questa non è la ragazzata di qualcuno che la notte si diverte a fare danni. Qui c’è stata una volontà precisa di colpire me". "Il problema – ha aggiunto Ercoles – è l’intimidazione, perché noi non possiamo sapere chi sia stato, ma lo possiamo immaginare, non è una ragazzata da sedicenni ubriachi, non è un dispetto di un tifoso arrabbiato".