“Spiaggia in vendita a Rimini, ma nessuno la vuole”

"Spiaggia in vendita, ma nessuno la vuole"

Comprare uno stabilimento balneare? Oggi sarebbe un vero affare rispetto a solo pochi anni fa, quando per un bagno a Marina centro di medie dimensioni serviva si partiva da una richiesta non inferiore a un miione di euro. I prezzi sono - letteralmente - crollati, per effetto del caos sulle concessioni e l’incertezza che regna tra i bagnini. La miniproroga del governo, che ha rinnovato le concessioni fino alla fine del 2024, non migliora la situazione. Il mercato degli stabilimenti balneari resta al palo. Sono una ventina gli annunci di bagni in vendita nella nostra provincia su Mondobalneare.com. Ma riuscire a vendere un’attività di spiaggia è un’impresa (quasi) impossibile. Lo sa bene Antonella Ricciotti, 63 anni, titolare, insieme alle sorelle, del bagno 98 a Bellariva. Da quanto anni cercate di vendere lo stabilimento? "Da un po’. Siamo arrivate a questa sofferta decisione solo per motivi familiari. Fare le bagnine ci piace, in pratica ci siamo cresciute in spiaggia: mio padre Antonio (nella foto insieme ad Antonella) ha iniziato nel 1960, da allora la mia famiglia ha sempre gestito lo stesso bagno. Ma mio padre ha 93 anni, anche noi iniziamo ad avere un’età e non abbiamo eredi che possano portare...