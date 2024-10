Spiaggia in vendita. Si può comprare uno stabilimento a mezzo milione

Il Comune di Riccione vende la spiaggia. Non si tratta di bandi per le concessioni demaniali, ma di vera e propria proprietà della sabbia, cosa che i bagnini sognano da tempo per non vivere l’incubo della Bolkestein. Alcuni anni fa l’amministrazione riccionese ha acquistato dagli eredi Ceschina alcune parti di arenile comprese tra il lungomare sud, fino al confine con Missano, e la battigia. Si tratta di frustoli di terreno che spesso si trovano nella parte a monte degli stabilimenti balneari esistenti, dove insistono i manufatti dei ‘Bagni’, dalle cabine alla casetta del bagnino i servizi e così via. Nelle scorse estati l’amministrazione aveva provato a vendere alcuni lotti e i bagnini si erano fatti avanti. Ma ne restano all’appello altri otto con varie metrature. In un caso viene messo in vendita a trattativa diretta un intero stabilimento balneare per una cifra che sfiora il mezzo milione di euro. Nelle ultime due stagioni, nonostante l’incombere della spada di Damocle dei bandi per le concessioni, le aste per alienare questi otto lotti erano andate deserte. Nessuno aveva offerto o rilanciato, e nel maggio del 2023 era andata deserta anche la gara informale. Mezzo milione di euro non è affatto poco, ma in municipio contano che qualche interessato si faccia avanti. Chi si porterà a casa lo stabilimento, visto che la parte in vendita è la quasi totalità della superficie, non dovrà sottostare ad alcuna procedura concessoria, né tanto meno l’Europa potrà rivendicare alcun diritto di concorrenza o durata dell’attività. Il bagno in considerazione, il 5, viene venduto dal Comune per una superficie di circa 2.700 metri quadrati a 493milaeuro. "Si tratta di fatto dell’intero stabilimento – precisa l’assessore al Patrimonio Alessandro Nicolardi -. Con queste vendite andiamo a chiudere un percorso che si era aperto nelle stagioni precedenti con la totalità dei frustoli di terreno acquisiti in precedenza dal Comune dalle proprietà Ceschina. Daremo massima visibilità alla procedura per trenta giorni". Oltre allo stabilimento di cui si è detto, ci sono diversi altri lotti appetibili. Hanno metrature inferiori, variabili tra alcune decine di metri quadrati fino ad arrivare a circa 300 metri quadrati. Aree simili sono già state vendute nelle ultime due stagioni e a comprarle sono stati gli stessi bagnini. In ballo c’è la speranza di aggirare i bandi per le concessioni. Infatti alcuni operatori intendono spostare i manufatti, dalle cabine ai servizi tanto per conciare, sui terreni oggi in proprietà. Ciò significa che quando arriverà il momento dei bandi per le concessioni, nel loro stabilimento andrà a bando solo la nuda sabbia, e chi la vorrà sarà poi costretto a fare i conti con il proprietario delle aree su cui insistono tutti i manufatti.

Il decreto del governo ha allungato il tempo dei bandi fino al 30 settembre del 2027, dando più tempo ai bagnini di adottare tutte le strategie possibili per rimanere con i piedi sulla sabbia.

Andrea Oliva