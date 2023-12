Spiaggia inclusiva. Il consiglio vota sì alla proposta del M5s

Ci sarà anche la spiaggia inclusiva e l’attenzione concreta alle persone ipovedenti e con disabilità tra i criteri di riassegnazione degli arenili. Il consiglio comunale ha votato sì (all’unanimità) alla proposta del pentastellato Danilo Lombardi. Che ringrazia "la dirigente Adele Mancini e i membri della commissione per l’appoggio ricevuto". "Abbiamo motivo di pensare che l’Europa già per il 2024 chieda di procedere con le evidenze pubbliche – spiega Lombardi –. Per questo abbiamo chiesto che fin dalla prossima riassegnazione questi punteggi aggiuntivi agli operatori attenti all’inclusione siano già operativi. Proprio per non perdere un’occasione importantissima, sia per i fruitori delle nostre spiagge, sia per l’immagine della nostra città turistica".

Intanto la saletta al piano terra del municipio non tornerà ad essere messa a disposizione gratuitamente per associazioni e gruppi. Il consiglio comunale, l’altra sera, ha bocciato a maggioranza la richiesta avanzata con interpellanza dal consigliere di Ad Andrea Silvagni. Il quale aveva sottolineato l’assenza, dal periodo Covid, di uno spazio di quel tipo. Il consiglio ha poi approvato la variazione al bilancio di previsione triennale (opposizione contraria). Avvicendamenti in casa Udc in tre commissioni consiliari: uscito Ivan Monicelli, entrata Alessia Tonini.