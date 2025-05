Spiaggia, la stagione si allunga . I bagnini battono cassa in municipio

Crescono i costi del servizio di salvataggio anche nelle zone libere della spiaggia. E la Cooperativa bagnini ha avviato con l’amministrazione comunale un confronto per andare ad adeguare, tradotto aumentare, il contributo che il Comune versa alla Coop bagnini e agli altri bagnini consorziati sul litorale, per la copertura del servizio sulle spiagge libere da concessione. "Si tratta di dare seguito al piano di adeguamento dei costi su cui ci eravamo confrontati nelle stagioni passate", precisa il presidente della Cooperativa Diego Casadei.

L’aumento dei costi è dovuto, quest’anno, all’allungamento della stagione balneare che partirà il 17 maggio e non più nell’ultimo fine settimana del mese. Al mattino del 17 in spiaggia dovranno esserci anche le torrette dei salvataggi con i marinai. Questo lo ha disposto l’ordinanza generale a livello nazionale delle Capitanerie di porto. Ma per i bagnini che gestiscono il servizio, si tratta di un costo in più. Una spesa che aumenterà anche a fine stagione visto che il servizio di salvamento terminerà il 21 settembre, dunque alla terza settimana, anche in questo caso una settimana in più. Maggiori costi, dunque, anche per sostenere il servizio sulle spiagge libere che di competenza sono pubbliche, del Comune. Alcune stagioni fa, all’inizio della legislatura, la Coop aveva battuto cassa in municipio perché il costo del servizio nel corso degli anni era aumentato fino a raggiungere i 160 euro a metro lineare della concessione, ma non era cresciuto il contributo che il Comune pagava per il servizio prestato dai bagnini. A conti fatti la Coop aveva quantificato il rimborso del Comune in 20 euro a metro lineare. Nelle ultime stagioni il rimborso è aumentato, ma l’adeguamento sarebbe graduale, ammette Casadei. Per arrivare a quanto pagano i Comuni vicini per i propri litorali ‘liberi’ ci sarebbe ancora strada da fare, per di più quest’anno la stagione si è allungata, come i costi. Nel frattempo i bagnini devono correre se vogliono allestire la spiaggia in tempo per il 17 maggio, non un termine facoltativo, ma obbligatorio. Quel giorno gli stabilimenti dovranno essere aperti, come da ordinanza balneare, ma il meteo delle ultime settimane non ha aiutato. Molti bagnini hanno iniziato a montare le tende in questi giorni. La sabbia bagnata sta rallentando le operazioni. Il meteo e i ponti, con il personale delle ditte in ferie, ha rallentato anche la stesura delle dune, mettendo in difficoltà diverse zone, anche centrali. "Non siamo in ritardo se pensiamo alle stagioni passate – precisa Casadei -, ma quest’anno si parte prima. Nonostante le difficoltà, penso che per il 17 saremo tutti pronti".

Andrea Oliva