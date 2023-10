Spiaggia libera senza barriere

Abbattere ogni barriera e promuovere il turismo accessibile a tutti. È l’obiettivo di Spiaggia libera tutti!, il progetto del Comune di Rimini che ha ottenuto finanziamenti regionali per favorire il turismo accessibile e sostenere gli operatori turistici, i servizi e le strutture. Oggi nella sala convegni del palazzo del Turismo in piazzale Fellini (a partire dalle 11), si terrà un incontro con gli operatori, alla presenza degli assessori Roberta Frisoni e Kristian Gianfreda. Spiaggia libera tutti! è un progetto da oltre mezzo milione di euro per riqualificare la spiaggia libera di piazzale Boscovich. La Regione lo finanzierà con 150mila euro, i restanti 430mila saranno a carico del Comune. Nel progetto sono previsti interventi sulla spiaggia libera e anche attività di formazione per il personale turistico.