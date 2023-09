Spiaggia per tutti in zona Beky Bay. Pronti interventi per 117mila euro

Una spiaggia pubblica, quella in zona Beky Bay, a misura di persone disabili. L’annuncio lunedì alle 10.30 al Palazzo del Turismo, dove si terrà un incontro pubblico in cui verrà presentato il progetto regionale ’In Emilia Romagna c’è una vacanza per me’, con un focus sull’iniziativa di Bellaria Igea Marina. Il progetto della Regione prevede un budget complessivo di 1.760.000 euro: risorse destinate alla riviera per favorire il turismo accessibile e sostenere gli operatori turistici, i servizi e le strutture che decideranno di occuparsi di questo segmento turistico. Ad aprire i lavori lunedì sarà il sindaco Filippo Giorgetti. "L’inclusività ed il sostegno alle persone fragili – sottolinea il Comune – ha rappresentato in questi anni un tema chiave dell’azione amministrativa cittadina. Anzitutto in ambito scolastico, con il Comune che accompagna a 360 gradi tutti i suoi bambini e i ragazzi disabili, 80 nel complesso, nei rispettivi percorsi di formazione: oltre 700.000 euro la quota stanziata allo scopo per l’anno educativo appena iniziato, cui si aggiungono 150.000 euro di risorse comunali funzionali al sostegno degli 81 utenti adulti a carico dei Servizi Sociali nell’area disabilità".