Spiaggia presa d’assalto. In 70mila allo show delle Frecce tricolori: "Siete il nostro orgoglio"

Sono arrivate sfrecciando, sulle note dell’inno di Mameli. Sotto di loro, una folla di 70mila persone (forse di più) che da ore avevano riempito la spiaggia e il lungomare per godersi lo spettacolo. E lo show delle Frecce Tricolori, ancora una volta, non ha deluso le attese. È stata una grande giornata di festa ieri con il Rimini air show, culminato con l’esibizione della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica. Pattuglia arrivata a Rimini con una formazione ridotta: 8 gli Aermacchi in volo (anziché i soliti 10), dopo l’incidente avvenuto qualche giorno fa a Pantelleria. Ma lo spettacolo non ne ha risentito. L’esibizione, iniziata intorno alle 17,15 (prima delle Frecce i voli di aerei storici e mezzi militari), è andata avanti per quasi mezzora. Tra manovre acrobatiche, virate mozzafiato e le classiche ’figure’, come il cuore e la bandiera italiana, disegnate in cielo dalla pattuglia. Ad applaudire le spettacolari evoluzioni dei piloti delle Frecce una folla di oltre 70mila persone. Molti erano in spiaggia già dal mattino, per godersi una giornata di sole e di mare in attesa dello show. Pieni gli stabilimenti già aperti a Marina centro, e soprattutto bar e ristoranti della spiaggia e del lungomare: ieri hanno fatto affari d’oro.

"Non vedevamo l’ora di far vedere a nostro figlio lo spettacolo delle Frecce", confessa Marta, arrivata da Ancona con la famiglia. Tra i presenti, tanti arrivati da tutta l’Emilia Romagna, dalle Marche e pure dalla Toscana per lo show. C’è chi ne ha approfittato per farsi un weekend a Rimini. Estasiati anche i turisti stranieri presenti a Rimini in questi giorni: tra loro inglesi e svizzeri, ungheresi e polacchi. "Mai vista prima una cosa del genere: davvero emozionante", dicono Oliver e Charlotte. "Avrò visto già una ventina di show delle Frecce tricolori nella mia vita, eppure ogni volta – confessa Giuseppe – è come se fosse la prima... Sono il nostro orgoglio". E dopo la festa, l’ingorgo. Chi ha provato a lasciare subito Marina centro, una volta concluso lo show, è rimasto imbottigliato nel traffico.