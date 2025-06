Spiaggia, quanto mi costi. Aumentate le tariffe di ombrelloni e lettini: "Ma restiamo popolari"

Spiaggia, quanto mi costi? Con l’arrivo dell’estate è arrivato anche il ritocchino alle tariffe. Non ovunque. Perché i prezzi sono a discrezione di ogni singolo operatore, variano da litorale a litorale. Sta di fatto che a Rimini, in zona Marina centro, è ormai difficile trovare un lettino per una giornata al di sotto dei 7 euro. Se invece si punta all’ombrellone con due lettini allora le tariffe sono le più svariate. Allontanandosi dal centro, per le zone a sud e a nord si strappano ancora oggi 20 euro per tutto il giorno. Nella zona di Marina centro si arriva a 24 o 25 euro. Ma l’offerta oggi è talmente varia che in ogni stabilimento può cambiare tutto a seconda dell’area scelta, se quella a ridosso delle cabine oppure in prima linea, a pochi metri dalla battigia. "Ma non parliamo di aumenti – taglia corto Mauro Vanni, presidente della cooperativa di Rimini sud – Un lettino a 7 euro al giorno sarebbe molto? Non scherziamo. Cominciamo a togliere il 22% di Iva, poi a quello che rimane va tolto un altro 50% di tasse: alla fine a noi rimangono 2,5 euro. I 7 euro non sono solo per il lettino, ma per tutti i servizi che offriamo sulla spiaggia. Meno di così ci si rimette".

Molti riminesi hanno visto crescere anche le tariffe degli ombrelloni stagionali. Anche qui le variabili sono tante. Allontanandosi da Marina centro, si possono ancora strappare cifre molto popolari, a volte anche meno di 400 euro per l’intera stagione. Avvicinandosi a Marina centro le cifre si alzano, ma quelle cosiddette di ‘ingresso’ rimangono basse. "Io, per esempio, nel mio stabilimento parto da 490 euro – continua Vanni – Noi diamo il servizio per 150 giorni, a partire dalla Pasqua. Sono poco più di 3 euro al giorno, con tutti i servizi annessi. Come ce ne sono altri con tariffe simili e alcuni che abbassano ulteriormente". Poi "è chiaro che se si vuole un ombrellone in prima fila cambiano anche le tariffe".

Ad alzarle ulteriormente i prezzi sono le proposte spuntate negli ultimi anni. Un gazebo vista mare, con vicini ben distanti, capace di contenere amici e famiglia, supera abbondantemente i mille euro a stagione, arrivando a superare anche i 1.300. Anche il turista si ritrova con un’ampia varietà dell’offerta. Basta navigare in Rete per trovare i prezzi e farsi un’idea. Prendiamo uno stabilimento balneare poco distante da piazza Marvelli. Nell’ultimo weekend di giugno, per tre giorni, i prezzi di un ombrellone con due lettini variano da 90 euro a 164, a seconda che ci voglia concedere la vista mare e il chiringuito a due passi, oppure si resti a ridosso delle cabine. Se invece si programma la vacanza in agosto allora anche i prezzi aumentano.

"Questa è la forza della nostra spiaggia – continua Vanni – In uno stesso stabilimento possono stare le persone che hanno meno possibilità economiche e chi invece è alla ricerca di qualcosa in più. Non ci sono zone esclusive solo per pochi. Rimini è altro, qui si condivide assieme la spiaggia, e dobbiamo dirlo: abbiamo un litorale alla portata di tutti con prezzi popolari. Siamo la spiaggia più economica al mondo in rapporto a quello che offriamo. Anche attorno a noi, da Riccione a Bellaria, si trovano prezzi maggiori".

Andrea Oliva