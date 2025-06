Cane senza guinzaglio in spiaggia a Riccione, violenta rissa tra i bagnanti. Arrivano i carabinieri: tutti schedati

Riccione, 3 giugno 2025 – Non è stato per niente un ponte del 2 giugno da ricordare per una malcapitata coppia di riccionesi rimasti loro malgrado vittime di una zuffa sul bagnasciuga scaturita per una lite dovuta alla mancata custodia di un cane in spiaggia.

È infatti la ricostruzione di un poco tranquillo pomeriggio di paura quella che riavvolge gli orologi alle 19.30 di sabato 31 maggio, quando appunto sulla spiaggia di Riccione, all’altezza del bagno 57, una coppia di riccionesi cinquantenni stanno camminando assieme ai propri cani per godersi un caldo tardo pomeriggio di fine maggio.

La spiaggia è affollata, il mare è tranquillo e tutto sembra scorrere con serenità fino a quando, secondo le ricostruzioni dell’accaduto, sulla spiaggia i due non vedono sopraggiungere un altro cane. Sciolto, senza guinzaglio.

Inevitabilmente, l’attenzione dell’animale si posa su quelli della coppia che ritraggono i propri cani e richiamano l’attenzione del padrone dell’animale senza collare. Ma sarebbe a questo punto che quella che può sembrare una scena di quotidianità si tramuta in una violenta lite.

Sempre stando a quanto emerso, il padrone dell’animale e la coppia avrebbero cominciato a discutere animatamente prima solo verbalmente, per poi passare ben presto dalle parole ai fatti.

La lite sarebbe dunque degenerata sino a quando le coppia e l’altro uomo, un 53enne, non si sarebbero accapigliati con colpi anche al volto e persino – così è stato riferito dalla vittima – il tentativo da parte del 53enne di mettere sotto l’acqua del mare il volto della donna della coppia.

Un parapiglia forsennato culminato con alcuni lividi e ferite al volto per l’uomo della coppia, nonché la chiamata ai carabinieri della compagnia di Riccione chiamati sul luogo della presunta aggressione.

Giunti in spiaggia pochi minuti dopo, i militari dell’Arma hanno ricostruito l’accaduto e provveduto ad identificare le persone coinvolte nell’episodio violento che, fortunatamente, non ha poi avuto altre conseguenze.

Ora starà alla coppia riccionese decidere dopo le valutazioni del caso se sporgere formale denuncia-querela per avviare le indagini delle forze dell’ordine su quanto sarebbe accaduto sulla spiaggia di Riccione qualche giorno fa, in un normale e apparentemente innocuo tardo pomeriggio di fine maggio.